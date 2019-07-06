九龍遊行 政府嚴防衝擊西九站 必要時「半封站」減班次 主辦籲參加者勿違法

據了解，政府十分關注明日的遊行，擔心西九站如立法會般被衝擊「爆玻璃」，保安局及運房局等已提出備用方案要求港鐵研究處理，最快今日拍板決定，其中一個方案是「半封站」，即封閉大部分出入口，只限乘客進出，另一方案是取消部分班次，不在西九站上落客。消息人士稱，港府已就事件與內地相關部門溝通。

護中庭玻璃圍欄 免擲物入內地轄區

政府消息稱，過去已就可能出現的突發事件，為高鐵站設計應變措施，以確保運作不受影響，例如只准特定的人如持票乘客出入高鐵站，甚至最差時關閉車站，都是可考慮方案。根據高鐵站設計，身處香港管轄區各樓層，均可直接看到屬於內地管轄範圍的離港乘客候車區，為免有示威者拋擲物件至候車區，港鐵會採取措施，避免有人靠近車站中庭的玻璃圍欄。

港鐵車務總監劉天成表示，知道周日（7日）在高鐵西九龍站外有大型公眾活動，港鐵有需要時會在鐵路網絡、包括港鐵車站及高鐵站實施人流控制措施，例如限制部分出入口只出或入，甚至封閉部分出入口等，呼籲市民及旅客留意港鐵網站及應用程式的最新消息。

警：遊行者到西九站後須即走

警方表示，前日兩度與發起遊行的團體代表會面，昨凌晨發出不反對通知書。對於遊行終點設於高鐵站外，警方表示會密切留意，調配適當人手，以維持公共秩序，保障公眾安全。

根據警方不反對通知書，梳士巴利花園集會於下午3時半開始，遊行4時起步，沿梳士巴利道南面行人路，於九龍公園徑上天橋，再經廣東道、柯士甸道西南面行人路，到達高鐵西九龍總站外的匯民道空地，遊行於5時半結束，發起人預計有2000人參與。警方表示，遊行者到達終點後，須立即離開，不准逗留，並不應進入港鐵管轄範圍內及作任何未經港鐵批准的示威活動。

遊行主辦單位在Telegram群組表示，遊行後沒有後續計劃，強調是次為「和理非」活動，呼籲參加者切勿違法。另有網民在連登討論區提醒參與者，切勿衝擊高鐵站內地口岸區。

過千警力 防暴3梯隊候命

據悉，警方將派出過千警力戒備，防暴警察3層梯隊，即現役及正受訓的機動部隊人員均要候命。由於遊行路線位於遊客區，基於地理環境受限，路面警力不會顯著，但會有足夠人員應付突發情况，以防遊行隊伍與遊客衝突。至於遊行終點高鐵西九龍站外，據悉警方連日來與港鐵開會商討應對方案。有警方消息人士指出，一地兩檢議題敏感，可能會有示威者挑戰執法人員出錯，該消息人士強調在香港管轄區發生的事，定由香港警察執法，而警方及港鐵均會加派人手到場戒備，一旦示威者稍有行動便會攔阻，以免情况惡化（見另稿）。

英國已就明日遊行發出外遊提示，表示香港早前發生警民衝突，未來示威活動或會持續，局勢難以評估，呼籲訪港國民保持警惕，如遇混亂，應聽從當局指示，迅速前往安全地方。

明報記者

（反修例風暴）

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