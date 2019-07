劉曉明批英為違法分子撐腰 英外相：倘鎮壓不啞忍

英國下任首相的兩個熱門人選前外相約翰遜(Boris Johnson)和現任外相侯俊偉,均關注反修例風波,約翰遜日前表明全力支持香港人,不可放棄「一國兩制」,侯俊偉則於本月1日在社交網站Twitter稱,英國對香港及其自由的支持是堅定不移,但反對暴力行為。

劉曉明批評英國政府選擇站在錯誤一邊,干預香港事務,為暴力違法分子撐腰,強調現時香港事務純屬中國內政。

劉曉明又點名批評侯俊偉談自由是大錯特錯,「這不是所謂自由問題,而是違反了香港的法律問題」。他期望下任首相能與中方互相尊重,互不干涉內政。

英國外交部隨即傳召劉曉明,指其言論不準確及不能接受。侯俊偉在當地時間3日於Twitter回應中方,指出兩國友好關係是建基於互相尊重及遵守兩國之間簽訂的協議,「這是維護中英關係的最好方法」。

BBC昨再引述侯俊偉稱,中方須尊重香港的高度自治,若中方鎮壓前英國殖民地的示威者,英方不會啞忍(would not just "gulp and move on")。

