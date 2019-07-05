劉曉明批英為違法分子撐腰 英外相：倘鎮壓不啞忍

英國下任首相的兩個熱門人選前外相約翰遜（Boris Johnson）和現任外相侯俊偉，均關注反修例風波，約翰遜日前表明全力支持香港人，不可放棄「一國兩制」，侯俊偉則於本月1日在社交網站Twitter稱，英國對香港及其自由的支持是堅定不移，但反對暴力行為。

劉曉明批評英國政府選擇站在錯誤一邊，干預香港事務，為暴力違法分子撐腰，強調現時香港事務純屬中國內政。

劉曉明又點名批評侯俊偉談自由是大錯特錯，「這不是所謂自由問題，而是違反了香港的法律問題」。他期望下任首相能與中方互相尊重，互不干涉內政。

英國外交部隨即傳召劉曉明，指其言論不準確及不能接受。侯俊偉在當地時間3日於Twitter回應中方，指出兩國友好關係是建基於互相尊重及遵守兩國之間簽訂的協議，「這是維護中英關係的最好方法」。

BBC昨再引述侯俊偉稱，中方須尊重香港的高度自治，若中方鎮壓前英國殖民地的示威者，英方不會啞忍（would not just "gulp and move on"）。

（反修例風暴）