採訪撐警集會遭推撞 港台記者報案

香港電台節目製作人員工會指出，該台記者上月30日採訪撐警集會期間，被一名男子用手推及捉着手，阻撓拍攝現場情况，當時有數名警員在場分隔，但未有拘捕任何人。當事人在港台及工會代表陪同下，昨日到中區警署報案。警方表示，案件暫列求警調查，現交由中區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

遇襲林卓廷：已鎖定兩人容貌

同日立法會議員林卓廷在政總附近天橋被撐警集會者襲擊，他當晚報警。林卓廷昨日到警察總部補充資料，他說，翻看當日片段，鎖定最少兩名施襲者的容貌及相關襲擊片段。

林卓廷又稱，另有其他人用長傘插向他的腰部，屈曲他的手指及用水樽擲向其頭部，並有人兩度威脅要將他從天橋拋下。他說相關行為非常嚴重，要求警方嚴肅徹查。

郭家麒遭撞肩報警 獲道歉不追究

另外，立法會議員郭家麒昨早10時許乘搭港鐵到立法會上班，到達尖沙嘴站時，主動移步到月台讓其他乘客下車，其間一名男子衝向他並撞其左肩，郭家麒即時問該男子：「為何要撞我？」該男子笑着回應，「撞到啫無咩問題。」

事後郭家麒報警，他左肩感疼痛，毋須送院，其後該男子向郭家麒道歉。郭家麒說會「放他一馬」不予追究。警方暫時將案件列作糾紛處理。

（反修例風暴）