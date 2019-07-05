原商撤修例多建制缺席 南區區會流會

民主黨稱再提 盼不影響民生議題

昨日大會召開時，僅主席朱慶虹及5名民主派區議員在席，無黨派議員任葆琳在流會後1分鐘到場，她稱因須處理區內事務，對遲到感不好意思，強調願意開會。其他缺席者包括該區副主席陳富明、新民黨陳家珮等人。民主黨柴文瀚稱，流會後議程不會順延，他稱下一會期為9月，會再提出有關修例的動議，若建制無意開會可繼續缺席，但強調不希望修例爭議影響醫院重建等議題。

大埔動議商修例 已暫緩為由遭拒

大埔多名區議員早前動議在昨日大會討論修例，惟遭區議會主席、民建聯黃碧嬌拒絕，她昨在會上解釋，特首已宣布暫緩，無需要討論，其決定引起民主派不滿。會上有區議員要求為死者默哀，其間黃繼續主持會議，大埔區議員劉勇威說，默哀期間黃碧嬌更讀出獲受勳者的名字，他批評對方做法涼薄。

中西區會默哀 有官員閉眼

中西區區議會昨亦舉行會議，民主黨甘乃威在會上邀請所有與會者為兩名剛輕生的年輕人默哀，據報有官員亦有閉眼，但無站立。區議員李志恒批評衝擊立法會的示威者破壞社會秩序、背離《基本法》賦予市民和平集會權利；民主黨許智峯批評，政府及建制派只就立法會設施受損而譴責，卻未回應作強烈控訴的年輕人，他自言任何時候都會支持年輕人，縱做事或有錯，但理念無錯。

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南區區議會原定昨日討論由民主黨羅健熙（左三）提出撤回修訂《逃犯條例》的動議，惟多名建制派缺席，流會一刻僅主席朱慶虹及5名民主派區議員出席；南區區議員司馬文（左一）會後形容，情况令人尷尬（embarrassing）。

（反修例風暴）