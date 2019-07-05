2015中大研究：通識沒令學生更批判建制

研究以問卷訪問2896名中五生，結果顯示近五成半受訪者「非常同意」或「同意」通識課程牽涉太多政治，四成半「非常不同意」或「不同意」，研究同時安排6間中學共12組中五生作焦點小組討論。研究強調，通識科充其量提高學生對社會和政治議題觸覺，無直接證據顯示令學生變激進，又稱通識科沒令學生對社會和政治的建制，抱有更多負面批判，而是提高了他們循正常渠道參與政治的意欲。

港大研究：通識沒煽動學生參與傘運

2017年時任港大教育學系助理教授馮俊樂發布的一項研究，透過問卷調查訪問逾200名學生和教師，了解中學通識科是否被利用作政治手段（political instrument），以鼓勵學生參與雨傘運動。結果顯示，教師和學生均表示，通識科沒有煽動學生參與雨傘運動，其中學生稱教師鼓勵多作獨立和批判思考，「反駁了一些政治人物稱教師操縱（manoeuvred）通識科以激起學生參與不合作運動的指控」。

（反修例風暴）