患癌婦絕食：留番條命，才能抗爭

袁國勇：盡力而為 也要維持生活

對於年輕人的情緒困擾，港大微生物學系講座教授袁國勇昨向本報記者表示，香港人要維持大家的核心價值，為理想而奮鬥，但不要因挫折而灰心或失去希望。他認為大家要盡力而為，也要維持日常生活，讓香港繼續走下去。

一群母親今晚7時在遮打花園集會，主題為「生命與玻璃：香港人的選擇」。有份組織集會的黃潔瑩表示，因近日有人輕生，一批家長希望社會反思，呼籲大眾尊重生命，亦盼藉集會替香港人打氣，「希望年輕人知道，我們（家長）無離開過」。黃說集會發起人昨向警方申請，預計約3000人參與。警方昨回覆，接獲一個團體通知，擬今日於中區舉行集會。警方按現行機制，將發出不反對通知書。

捱過抗癌消沉 盼年輕人一樣得

在金鐘海富中心對出天橋地下，有人為反修例絕食。好鄰舍北區教會傳道人陳凱興前日早上10時發起絕食行動，至昨晚6時已持續了32小時，暫6人參加，包括年近50歲、患有乳癌的張女士；另有年紀最大參加者、73歲的陳伯。張女士說年輕人示威受傷及近日的墮樓事件，令她心痛，希望藉絕食向政府「無聲抗議」，她同時寄語年輕人「要留番條命，才能抗爭下去」。

張女士說，過往並不熱中政治，但經過百萬人遊行，政府仍一度堅持修例「是漠視民意」。她說起初為照顧雙親，分身不暇無法參加遊行，直至7．1當日，她不顧母親反對上街，如今參與絕食「會盡力而為，如醫生說我不適合繼續，我便會停」。

張透露，其姊10年前自殺身亡，「當時打擊好大」，她去年確診第三期乳癌，手術後仍要服標靶藥，一度消沉，「但我都咬緊牙關捱過」，希望年輕人跟她一樣「捱得過」。張說留守期間遇到一名15歲初中生，多次參與反修例示威，但不獲家人理解感到「好灰」，她為對方打氣，稱可隨時充當「樹洞」聽他傾訴，「最重要是不要諗住做傻事」。

陳凱興說絕食行動「無限期」，直到政府回應訴求為止，包括撤回修例、釋放被檢控的示威者等，他期望有更多人接力。現場有多名市民送水及物資，更有人為他們即場作畫，另有醫護早午晚為絕食者監測身體情况。

（反修例風暴）