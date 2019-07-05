憂與旅客衝突 九龍遊行不經廣東道購物區

一校職員涉泄600警察家長資料

7．1上午立法會大樓一帶暴力事件，警方至今拘捕12人，其中最年幼僅14歲。據悉該中三男生涉非法集結，曾衝擊警方防線。

另外，近日有人於網上發布警員資料，網罪科拘捕9人，最年幼者為16歲女生，涉多次嘗試登入警方內聯網，涉不誠實使用電腦。有一人涉刑事恐嚇，據悉他曾發短訊給警員，稱要「殺你全家」。另一人涉設網站大規模披露600多名警員資料。據了解，該600多名警員均曾為子女報讀大圍一名校，被捕者為該校的電腦技術員，涉嫌從學校系統中的報名表，篩選出任職警察的家長資料，再上網公開。

民陣昨晚在facebook設直播講座，主講的大律師石書銘被問如有示威者遞送物資有無法律風險，他說如前方有人衝擊並破壞物品，事主遞送鐵枝，有被視作破壞社會安寧、刑事毁壞、參與暴動的可能；若前方有人中催淚彈，後方遞水助人洗眼的法律風險較低。

港鐵反對高鐵站內集會

另外，有網民發起後日下午遊行，在尖沙嘴梳士巴利花園集合，沿海旁及廣東道前往西九龍高鐵站集會。發起人今凌晨在Telegram稱已獲發不反對通知書，遊行將經九龍公園徑，不經廣東道購物區，至近尖沙嘴消防局位置才進入廣東道，再經柯士甸道進入西九高鐵站。發起人表示，遊行至高鐵站後會「和平散去」。警方網站至今凌晨未有上載相關資料。

據悉， 警方並無反對網民在高鐵站正門外的公共空間集會；發起人稱港鐵以消防安全為由，反對站內集會。

警方昨回覆稱，會按現行機制考慮是否發出不反對通知書。據了解，警方擔心遊行隊伍途經廣東道或與旅客衝突，構成安全風險。

憂癱瘓交通 旅遊業工會反對

香港旅遊聯業工會聯會發聲明反對有關行動，稱尖沙嘴是著名旅遊區，遊行會影響市民、遊客、商戶，亦會癱瘓交通及高鐵站運作，若有暴力衝突更易傷及無辜。

（反修例風暴）