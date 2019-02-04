特稿：恐懼瀰漫 示威者頭破4cm拒送院 護士義工攜急救包游走前線 真名受訪講「真實所見」

在反對《逃犯條例》修訂運動中，潘帶着急救用品走到衝突前線，見證示威者間瀰漫對入院治理的恐懼，甚至無法思考如何尋求合適的治療，驅使她以真實身分受訪，「分享真實所見之事」。

明報記者 朱韻斐

7‧1清晨金鐘政府總部附近，示威者與警方衝突，有示威者被警棍打至血流披面，白色的口罩染滿血色。在場的2017年衛生服務界特首選委、註冊護士潘倩敏走上前為傷者檢查，發現其頭頂有4厘米傷口，眼腫至睜不開，且一直流血。潘倩敏用手觸碰傷者頭髮，感覺刺痛，發現傷者同時受了胡椒噴霧，相信傷者頭部傷口應疼痛難當。潘憶述傷者當時全身顫抖，但仍「強裝冷靜」，多次重複只是頭部有傷和手痹，其他身體部分無恙。

全身顫抖強裝冷靜 眾人求勿打999

潘倩敏即時問身邊示威者是否已召救護車，當時身邊很多聲音請求她和另一醫護義工不要致電「999」召救護車，擔心傷者入院會被捕。但潘向傷者和其他示威者解釋，擔心會有腦出血等問題，或有嚴重後遺症，必須入院檢查，傷者才明白情况答應。同日稍後，潘倩敏在立法會附近亦遇到一名手指關節被警棍打至腫起的年輕人，他沒打算治理，直至潘主動為他檢查和包紮。

潘倩敏說：「感受到示威者間瀰漫恐懼，不信任就醫的過程，這是緣於擔心警察可能會濫權和濫捕的恐懼，恐懼大得無去思考如何尋求合適的治療，延遲求醫的時間，但這段時間可能已造成嚴重傷害。」

「恐懼大得無法思考如何尋求治療」

2014年佔領運動時，潘倩敏曾駐金鐘救護站，亦到過旺角佔領區，近日在反修例運動，她未有選擇駐救護站，而是隨身帶備生理鹽水、繃帶、紗布等，走到較前線的位置，希望為恐懼入院治理的傷者第一時間伸出援手，為他們提供初步護理，亦盼初步為他們檢查傷勢，讓傷者知道自己是否必須入院等，助他們找適切治療。

各式公民運動未完，潘倩敏表示，未來計劃繼續盡力參與這些公民運動，直到政府回應示威者的四大訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂、收回6．12「暴動」定性、釋放被捕者、成立獨立調查委員會，其間會繼續協助傷者。

示威者很「乖」 以手作梯供急救員趕路

有外界的人指斥示威者為「暴徒」，站在示威者之中見證衝突的潘倩敏卻有另一番體會。她回憶，7‧1遊行期間於金鐘附近有人大叫前面需要救護，呼救聲一路向後傳到潘倩敏的耳裏，她表明護士身分，即有人帶着她一路向前跑，到夏愨道石壆位，有不相識的陌生人即時跪下，請潘倩敏踏上其雙手，另外一些陌生人合作拉她上石壆，務求陌生的傷者盡快獲治理。

潘倩敏說，這班示威者其實很「乖」，並會守望相助，雖有破壞死物，但不願意任何人受傷。潘倩敏向本報記者表明希望以真實身分受訪，因「社會很多不信任，假消息、流言滿天飛，希望能以真實身分，分享真實所見之事」，她希望藉此讓各界能嘗試去理解示威者。現時暫有13人因7‧1衝突被捕，被問會否怕被補，潘倩敏說自己是「和理非」，無理由被捕，若成被告只會突顯警方濫權。

（反修例風暴）