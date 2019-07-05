六大校長籲對話溝通 張仁良：政府應用最大誠意

【明報專訊】自七一衝擊立法會事件後，8間資助大學中的六大校長已相繼回應事件，截至昨晚截稿前尚餘中文大學校長段崇智及浸會大學校長錢大康未回應。綜合六大校長回應，均有呼籲政府及各方展開對話及溝通化解矛盾，教育大學校長張仁良（圖）及嶺南大學校長鄭國漢昨日亦有回應，張仁良呼籲「政府應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲」。
港大學生會促張翔收回言論
6間資助大學校長的回應中，均以「痛心」、「憂心」等形容事件，其中科大史維及港大張翔提到譴責暴力，張翔稱「破壞性的行動應予譴責」；史維則表示認同要譴責暴力，但認為不應將此解讀成一時或對單一議題的不滿，「我們應該討論最根本的起因，從而處理當前面對的問題」。港大學生會昨日發聲明，批評張翔從未譴責疑濫權暴力的警察及襲擊學生的野蠻市民，卻譴責未有造成人命傷亡的示威者，促請他收回言論。
教大及嶺大校長昨亦回應七一衝突。教大校長張仁良說，「相信大家均認同持續的衝擊、暴力和對立無助解決當前困局」、「不能迴避背後的社會矛盾以及成因」，呼籲各界平心靜氣展開對話；嶺大鄭國漢說「期盼各方放下成見，重建理性的溝通橋樑，以對話和談判化解當前的困局」。而港大、科大、理大及城大校長日前均有呼籲各方對話及溝通。
天水圍官中沒收白絲帶 校友抗議
另外，天水圍官立中學昨日有10多名校友到學校抗議並遞交請願信，批評校方以「政治中立」為由，在上月4日及19日沒收校友及學生派發的反對《逃犯條例》修訂的宣傳單張及白絲帶，校長另面見參加派發宣傳品的學生，強調不會秋後算帳。校方亦在6月27日發聲明，稱學校是政治中立地方，不可以有政治宣傳；校內如出現政治宣傳，可能令學生因矛盾而發生衝突，並可能直接鼓動學生參與後續活動（如示威），導致人身安全問題。本報就事件向校方查詢，至截稿前未獲回覆。