六大校長籲對話溝通 張仁良：政府應用最大誠意

港大學生會促張翔收回言論

6間資助大學校長的回應中，均以「痛心」、「憂心」等形容事件，其中科大史維及港大張翔提到譴責暴力，張翔稱「破壞性的行動應予譴責」；史維則表示認同要譴責暴力，但認為不應將此解讀成一時或對單一議題的不滿，「我們應該討論最根本的起因，從而處理當前面對的問題」。港大學生會昨日發聲明，批評張翔從未譴責疑濫權暴力的警察及襲擊學生的野蠻市民，卻譴責未有造成人命傷亡的示威者，促請他收回言論。

教大及嶺大校長昨亦回應七一衝突。教大校長張仁良說，「相信大家均認同持續的衝擊、暴力和對立無助解決當前困局」、「不能迴避背後的社會矛盾以及成因」，呼籲各界平心靜氣展開對話；嶺大鄭國漢說「期盼各方放下成見，重建理性的溝通橋樑，以對話和談判化解當前的困局」。而港大、科大、理大及城大校長日前均有呼籲各方對話及溝通。

天水圍官中沒收白絲帶 校友抗議

另外，天水圍官立中學昨日有10多名校友到學校抗議並遞交請願信，批評校方以「政治中立」為由，在上月4日及19日沒收校友及學生派發的反對《逃犯條例》修訂的宣傳單張及白絲帶，校長另面見參加派發宣傳品的學生，強調不會秋後算帳。校方亦在6月27日發聲明，稱學校是政治中立地方，不可以有政治宣傳；校內如出現政治宣傳，可能令學生因矛盾而發生衝突，並可能直接鼓動學生參與後續活動（如示威），導致人身安全問題。本報就事件向校方查詢，至截稿前未獲回覆。

（反修例風暴）