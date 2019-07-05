立會10月前不復會 料儲備夠付維修 泛民反對書面傳閱表決撥款

保安室硬碟被盜 載官員議員資料

警方前晚在立法會大樓完成蒐證後，大樓昨日解封，但「紅色警示」仍生效，議員、助理和傳媒只能在指定時段到大樓取回物品。行管會委員早上視察大樓損毁情况，之後移師金鐘道政府合署開會商討善後；梁君彥稱，大樓消防喉、花灑系統和警鐘等均被破壞，須先搶修以符合消防要求，最快下周才能除下紅色警示。

梁君彥說，大樓保安控制室受嚴重破壞，如有硬碟被人撬走，當中載有申請大樓通行證的個人資料，包括議員、官員、記者和秘書處職員資料，當中沒身分證號碼，另有個別個人資料遺失，秘書處已向個人資料私隱專員公署通報，梁稱硬碟經多重加密，相信不易解密。他說立法會仍在點算損失，立法會儲備足夠應付維修開支。

立法會秘書處補充，大樓向街有56塊大型玻璃面板損毁，需做防風雨加固；示威區和立法會廣場亦需關閉至另行通知；另由於閉路電視系統已遭徹底破壞，整幢大樓均無閉路電視監控。

毛孟靜憂建制「重施故伎」

財委會現有逾40項撥款申請待議，涉款700多億元。《議事程序》第25條列明，若有委員提出反對，財委會便不能以書面傳閱方式表決事宜。民主派會議召集人毛孟靜昨早表明反對書面傳閱，形容壞先例一開，日後遇上具爭議撥款而無法開會時，建制派便可「重施故伎」；她稱陳健波曾向她提及建議，自己以「over my dead body（等我死了再說）」回應。

財委會2015年時曾以書面傳閱方式向賑災基金注資5000萬元，當時無議員反對。

行管會委員、民主黨黃碧雲昨午說，行管會會議上民主派和建制派均同意，將財委會沒爭議的撥款申請如興建醫院和公務員加薪等項目，在程序許可下，以書面傳閱方式通過撥款，但要先徵得財委會主席、議員和政府共識。她表示，會上討論能否在立法會大樓外其他場地開會，但行管會認為不可行，因開會牽涉到大量後勤人員支援。不過，民主黨下午以黨團名義發聲明，稱反對以書面傳閱通過撥款，建議盡快在立法會大樓內舉行財委會會議，審議撥款，認為醫院重建和公務員加薪等項目有優先通過需要。

（反修例風暴）