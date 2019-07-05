拒閉門晤林鄭 科大生：先回應訴求 科大中大生憂公關騷促公開 特首辦籲再考慮

特首辦：盼小範圍深入聆聽

特首辦承認林鄭月娥近日開始邀請不同背景的年輕人會面，包括大學生、一些曾參與近期示威活動的年輕人等，目的是深入聆聽和坦誠交流，因此林太希望會面以小範圍、閉門形式舉行，會面安排亦不會發布，並留意到科大學生會的公開回應，但冀他們再考慮。特首辦重申，林太已表示政府施政風格需變得更開放和包容，聽取民意的工作要革新，她將安排更多時間親自會見不同黨派和階層，亦會主動接觸年輕人聆聽心聲。

科大學生會昨午在facebook發聲明稱，政府前日（3日）下午透過校方高層聯絡該會，邀約出席閉門會議，該會立即拒絕，並提出3項對話條件：一是政府須對5項訴求有所回應，包括完全撤回修例、收回暴動定義、撤銷抗爭者控罪、成立獨立調查委員會追究警隊濫權及立即實踐真的雙普選；二是會面包含各界代表，「本會不敢亦不可能代表所有抗爭者」；三是對話公開，建議於校內的賽馬會大堂全民對話。該會外務副會長吳一鳴批評政府做法是「公關伎倆」，若政府有誠意，應公開公正。

本報向其他7所政府資助大學的學生會或學生代表查詢，中大學生會會長蘇浚鋒回覆稱，校方高層同樣於前日（3號）聯絡學生會，指政府有意與年輕人會面，但未有正式邀請及具體安排。

其餘六大學生稱未獲邀

蘇浚鋒認為林太現時若提出邀請，「不應是一場公關show」，強調民間訴求十分清晰，林太應表現出誠意，如先回應訴求再考慮會面，學界亦非「大台」，故她應與不同持份者會面，特別是前線抗爭者。其餘六大包括港大、理大、城大、浸大、嶺大和教大的學生會或學生代表稱，未收到邀約。

本報並向八大查詢有否收到政府聯絡，嶺大回覆稱暫未收到相關消息，其餘七大至截稿前未回覆。

傘運促成對話

陳祖為：學生絕望 須公開回應

5年前的雨傘運動，港大政治與公共行政學系教授陳祖為於政府與學聯的對話中擔當中間人，他昨回覆稱，今次無「大台」或領袖，政府只能公開回應訴求，顯示有誠意解決問題，「會面不能解決即時問題，即時問題是學生非常失望甚至絕望，就像身體一部分還在流血，你應先止血」。他認為，此時邀約會面反映政府以為社會已回復冷靜，當重新來過，但會面建議未能為社會的傷痛「止血」。

鍾耀華：當年中計 批全為拖延

傘運時有份與林鄭月娥等官員公開對話的學聯前常委鍾耀華在facebook稱，每次會面都是為了拖延，然後反噬，形容自己當年「中計了」，「我每次想起林鄭用英文名稱呼我們，我就想作嘔。只恨當時天真，也恨社會反抗經驗沒有好的整理與傳承……搞個對話除了推出幾個學生明星，還有什麼實際爭取到？」

鍾耀華說這只讓人更感絕望，將絕望的年輕人再推向更黑暗的深淵。

明報記者

（反修例風暴）

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