藥劑師會指催淚彈可致命 促警停用

協會倡發射前先撤鄰近商戶

警：有嚴謹使用守則

警方昨回覆稱，暫未接獲協會來信；又說警方有嚴謹的武力使用守則；用武力前會在情况許可下發警告；並在可行情况下讓人有機會遵守指令；警員亦會保持高度克制。盧偉聰上月曾稱6‧12所用武器包括胡椒噴霧及催淚彈等，屬「低殺傷力武器」。

香港執業藥劑師協會主席鄭綺雯表示，催淚氣體常見成分為有機化學物質氯苯乙酮（CN）及鄰氯代苯亞甲基丙二腈（CS）；本報翻查資料，警察於6‧12使用的催淚彈成分有CS。鄭說，健康者離開氣體後15至30分鐘可復元，惟患呼吸系統疾病如哮喘、流感者，受催淚氣體影響而氣管收縮，需用特別藥物甚至氧氣機才能復元；亦有人對催淚氣體或胡椒噴霧有敏感反應，或即時暈倒、呼吸困難甚至有死亡風險。

接50投訴 示威區上班族中煙不適

鄭又稱，協會上月收到逾50宗查詢或投訴，稱在示威區附近上班或經過時受催淚氣體影響而感到不適，甚至相隔一天仍有刺眼刺耳感覺及心跳急促，當中大部分為中年人及長期病患者。

心臟科專科醫生董光達指，如對催淚氣體或胡椒噴霧敏感可能會血管擴張，導致血壓降低，供血不足便會導致腦部、心臟等器官衰竭，可致心臟停頓；另外催淚氣體進入肺部有過敏反應，肺部發炎會導致肺積水、肺炎等，一旦缺氧亦會導致器宮衰竭。董說，過敏反應因人而異，亦要視乎氣體的濃度及施放環境。

鄭綺雯認為警方用化學武器「太隨便、太輕易」，催淚氣體在空氣中散佈，無法準確控制受影響範圍；先進國家評估用化學品驅散示威者時，甚至會「全面疏散（full evacuation）」，撤走附近商戶及市民，減低對無辜市民的影響。她又說，如執法人員不用化學武器，可避免示威者用化學武器反擊。

明報記者

（反修例風暴）