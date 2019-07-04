田飛龍：港經濟下行 衝突根本原因

【明報專訊】全國港澳研究會理事、北京航空航天大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍接受本報訪問時表示，七一深夜發生的衝擊立法會事件，已嚴傷害香港根本利益和國家發展利益。他認為，修例只是導火線，爆發的根本原因在於近年香港經濟下行，青年上樓難、發展難、競爭難、出路難，特區政府一直沒能有效解決上述問題。
「有人扭曲內地司法進步」
田飛龍認為，香港社會針對《逃犯條例》修例的反感則來自於對內地體制、法治與司法的不信任。「這種理解和擔憂有歷史淵源，亦有一定合理性」，正是近年來內地法治需進一步努力改善的地方。但他說：「事件中有人在扭曲和抹黑內地法治和司法的實際進步，挑動兩地與兩制矛盾，刺激了香港人作為內地難民社會人員來源的歷史記憶，引起了民眾的普遍的恐慌，是極端不負責任的。」
他認為，衝擊立法會的極端暴力事件，已嚴重傷害香港根本利益和國家發展利益，需嚴厲譴責，香港律政司和法院應精準檢控和依法嚴懲，以明確香港社運的合法界限。他稱，雖然香港政府並無將今次事件定性為「暴動」，但這僅為港府針對於整體事件而言，個別人物的局部行為若觸犯香港有關暴動定性的法例，只要有關證據確定，嫌疑人鎖定，則在具體案件中仍有可能被控暴動罪。