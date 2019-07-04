田飛龍：港經濟下行 衝突根本原因

「有人扭曲內地司法進步」

田飛龍認為，香港社會針對《逃犯條例》修例的反感則來自於對內地體制、法治與司法的不信任。「這種理解和擔憂有歷史淵源，亦有一定合理性」，正是近年來內地法治需進一步努力改善的地方。但他說：「事件中有人在扭曲和抹黑內地法治和司法的實際進步，挑動兩地與兩制矛盾，刺激了香港人作為內地難民社會人員來源的歷史記憶，引起了民眾的普遍的恐慌，是極端不負責任的。」

他認為，衝擊立法會的極端暴力事件，已嚴重傷害香港根本利益和國家發展利益，需嚴厲譴責，香港律政司和法院應精準檢控和依法嚴懲，以明確香港社運的合法界限。他稱，雖然香港政府並無將今次事件定性為「暴動」，但這僅為港府針對於整體事件而言，個別人物的局部行為若觸犯香港有關暴動定性的法例，只要有關證據確定，嫌疑人鎖定，則在具體案件中仍有可能被控暴動罪。

明報記者 鄭海龍

（反修例風暴）