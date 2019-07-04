人民日報頭版評論：堅決撐林鄭依法施政

批強闖立會挑戰一國兩制底線

該文章提到，強行闖入立法會事件，是對「一國兩制」底線的公然挑戰，示威者肆意損毁莊嚴的議事廳和特區區徽等暴力行為，令人十分痛心、憤怒，任何國家和社會都絕不會容忍；而中央堅決支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，對違法行為追究到底，強烈譴責極端暴力行為。文章稱香港社會有不同意見，甚至重大分歧並不奇怪，但如陷入「泛政治化」漩渦，人為製造對立，於事無補，強調要在法治框架內表達訴求、謀取共識。

毛孟靜：年輕人認為一國兩制沒實踐

民主派會議召集人毛孟靜回應稱，年輕人正是認為一國兩制沒有得到實踐，認為文章扭曲事實，完全無助解決香港現時灰暗的局勢和年輕人的失望。她認為文章有下達指令要警方嚴正執法的意味，希望年輕人保護自己，她對此非常憂慮。至於是否可在法治框架內表達訴求，她說年輕人感覺不到能在法治框架內解決問題，因為現時的選舉制度扭曲，他們的聲音不能被表達，建制派又在議會內佔大多數。

民主黨主席胡志偉批評，破壞一國兩制的是中央和特區政府，借修訂《逃犯條例》打開中港兩地法制區隔，不重視一國兩制價值，認為文章是歪曲事實。他又稱中央政府「最不重視法治，經常以法行惡」，特區政府也不能拒絕內地的要求。

全國政協委員、經民聯林健鋒認為，示威者進入立法會將區徽噴黑，是對中國地區、香港立法機構的嚴重侮辱行為，他不認為文章有下達指令的意思。

（反修例風暴）