牧師絕食促撤例 籲體諒年輕人

馮智活認為，衝擊立法會行動雖然不理想，但各界譴責時應深思，示威者只是破壞物件，而這些物件絕對可修復。他又呼籲年輕人不要氣餒，認為大部分香港人都明白事理，而且會支持他們。

精神科護士：最重要是給他們希望

全港反送中聯席約10名成員昨於政府總部門外召開記者會，劉志雄牧師讀出公開信，表示明白及體諒年輕人的決定，亦希望大眾理解年輕人的選擇，並稱禍首是林鄭月娥為首的政府，漠視民意，迫使年輕人走上絕路。

精神科護士朱慧芳下跪並哽咽表示，對於有不少年輕人感絕望感到很擔心。她指出，在心理學上不斷遭遇挫折，很容易出現抑鬱情緒，而年輕人的情緒會來得更快，他們不斷遊行抗爭多日，身心都感到疲倦，政府卻完全無回應，不斷的挫折令年輕人感到絕望，認為現時最重要是給他們希望，希望政府與年輕人加強溝通，讓年輕人有渠道表達訴求。

（反修例風暴）