牧師絕食促撤例 籲體諒年輕人

【明報專訊】反修例示威者周一攻入立法會惹爭議，由政黨、學生組織、專業團體等組成的「全港反送中聯席」昨表明體諒和明白年輕人的決定，希望大眾理解年輕人的選擇，並稱禍首是以林鄭月娥為首的特區政府，漠視民意。本身是牧師的聯席成員馮智活與傳道人陳凱興、牧師劉志雄，昨早10時起在港鐵金鐘站通往政總的天橋，各絕食最多50小時，希望政府撤回《逃犯條例》修訂，以及撤回6月12日暴動罪等。
馮智活認為，衝擊立法會行動雖然不理想，但各界譴責時應深思，示威者只是破壞物件，而這些物件絕對可修復。他又呼籲年輕人不要氣餒，認為大部分香港人都明白事理，而且會支持他們。
精神科護士：最重要是給他們希望
全港反送中聯席約10名成員昨於政府總部門外召開記者會，劉志雄牧師讀出公開信，表示明白及體諒年輕人的決定，亦希望大眾理解年輕人的選擇，並稱禍首是林鄭月娥為首的政府，漠視民意，迫使年輕人走上絕路。
精神科護士朱慧芳下跪並哽咽表示，對於有不少年輕人感絕望感到很擔心。她指出，在心理學上不斷遭遇挫折，很容易出現抑鬱情緒，而年輕人的情緒會來得更快，他們不斷遊行抗爭多日，身心都感到疲倦，政府卻完全無回應，不斷的挫折令年輕人感到絕望，認為現時最重要是給他們希望，希望政府與年輕人加強溝通，讓年輕人有渠道表達訴求。