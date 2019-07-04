感無助未見出路 青年求助增數倍 輔導機構：低落者勿一起堆疊負面情緒

社會福利署昨發新聞稿，其總臨牀心理學家陳耀基昨稱，留意到社會上近日瀰漫鬱悶氣氛，有人甚至認為沒解決方法而困擾。他說︰「如你有這些情緒，反映你很關心社會。若然你的情緒得到別人的明白和接納，可幫助你度過這艱難的時刻。如你也希望成為別人的支援，請先照顧自己，好好休息，這樣才可釐清思緒，平伏（復）心情，讓你更好地面對目前的處境。」他又呼籲珍惜生命，有需要者主動與朋友傾訴，或向專業人士尋求協助。

周一衝擊後 求助數字回落

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」往常每日接約50宗求助，該平台臨牀督導主任周文慧稱，上月有青年輕生後，求助個案升至每日約200宗，訴說沉重的無助感，後來再有青年輕生，求助數字更升至約300宗，求助者表現抑鬱，卻無法表達心情，反而至周一衝擊立法會，求助數字由高位400宗漸回落至約150宗。

有欲主動自殺 有願被警射殺

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，相信青年經歷周一衝突後感到疲累，需稍作休息，情緒或要沉澱，加上青年現階段最擔心被認出身分或被捕，故未必會即時求助。

曾展國指出，上月中開始派員到金鐘提供外展服務，接觸了24宗個案，當中3人有較強自殺念頭，包括想主動自殺或願被警察射殺做「死士」作被動式自殺，他們大多因為看不到出路、無助，或與家人起衝突。他建議，家人若有不同政治立場，宜用平和的文字溝通，並在結尾時表明「無論如何都愛你」以表關心，家庭活動可以行山、食飯，遠離政治。

家長憂子女網上參與 機構籲回歸最原始關心

除了青年，明愛向晴軒高級督導主任王翠珊指出，「向晴熱線」由6月至今共接到102宗與示威相關求助電話，大多屬第三身從媒體報道或畫面受事件影響者，周日起多了家長來電擔心子女在網上平台的參與度，不知他們是否商討有下一波行動，亦有家長擔心子女遭網絡欺凌。王建議，家長不應與子女糾纏政治立場、不應從行為上評論事件，應回歸對子女最原始的關心，例如作息、溫飽等，以維繫與子女關係。

紅十字會至昨午1時，共處理99個求助電話，有青少年亦有長者，來電者大致因參與不同活動及集會、觀看報道與網上資訊及日常社交，有情緒反應，普遍感到驚恐、憤怒、擔憂及傷心。

香港臨牀心理學博士協會則呼籲各界冷靜面對爭議，促請政府廣泛聆聽持份者聲音，檢討爭議成因，透過具體行動撫平公眾情緒，避免民怨再升溫，盡快為社會療傷。

明報記者

（反修例風暴）