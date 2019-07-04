立會行管會今政府合署商善後

警續蒐證 展示鐵枝磚壓縮氣罐

傳媒昨在立法會秘書處安排下進入大樓拍攝，記者須先經過金屬探測器安檢。大樓隨處可見塗鴉，被示威者搬進大樓內的鐵欄未被移離，有閉路電視被扯下，會議廳雜物四散、損毁處處，保安室監控屏幕等設施亦被破壞。

警方昨午分類展示示威者在立法會示威區留下的雜物，包括鐵枝、磚、自製盾牌、拆毁的路牌和壓縮氣罐等，並逐批運走。大樓有多幅玻璃幕牆碎掉，工人昨以木板封好。警方昨晚在facebook貼文，稱有組織罪案及三合會調查科（O記）、機動部隊和鑑證科人員昨繼續在大樓內外蒐證，並檢走一批證物。

胡志偉倡覓場地 討論無爭議項目

《逃犯條例》修例風波引發衝擊立法會事件，民主黨主席胡志偉昨接受港台《千禧年代》訪問時說，問題癥結在於政府的態度，批評政府即使過去數周面對過百萬人上街，仍未回應示威者訴求。他說，如果社會將立法會硬件的損失，遮蓋追究政府管治責任的核心問題，是本末倒置。立法會未來兩周無法開會，胡志偉建議另覓場地，討論無爭議的民生項目。

鍾國斌料政府運作原地踏步一年

自由黨黨魁鍾國斌在節目中強烈譴責破壞立法會的行為，他相信政府運作未來一年將原地踏步，因政府未好好保護立法會，議案亦沒機會通過。他說立法會電腦等系統受損，需時半年回復，他希望行管會開會後能安排時間和地方，處理立法會未來事宜。他又說，特首林鄭月娥在七一回歸酒會致辭時說願意與不同意見人士會面，又說會改變施政模式，但他認為社會目前仍未見到相關情况，建議政府應積極踏出第一步，否則社會仍會感不滿。

行管會今日開會，成員之一民主黨黃碧雲昨稱，最關心大樓情况和議員何時能回大樓辦公，她說議員有很多工作要跟進，但現時立法會紅色警示仍生效，猶如「罪案現場」。

（反修例風暴）