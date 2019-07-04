網民發起周日九龍遊行 西九站集會 稱將消息傳內地 警證接獲通知

港大校長譴責破壞 籲莫對抗

多間大學校長昨就7月1日立法會衝突分別發聲明。香港大學校長張翔稱，對立法會大樓的暴力事件深感痛心，認為破壞行動應予譴責，呼籲各方理性務實解決紛爭，莫訴諸對抗。理工大學校長滕錦光對衝擊表達痛心，指十分明白社會上的情緒，也非常關注同學的安全和福祉，呼籲各方在互相尊重基礎上對話化解矛盾。恒生大學校長何順文說擔心學生安危，亦為時局憂心忡忡，籲同學珍惜生命、保護自身及他人的安全。城市大學回應稱經常就不同議題向政府提出訴求和意見，期望政府以誠意及開放心胸與各界溝通，方能避免煩躁不滿的社會情緒持續爆發。

警：按機制處理 港鐵：密切留意

有網民昨日在連登發起周日「九龍區大遊行」，稱希望透過在高鐵站舉行集會，將香港的消息經搭高鐵旅客傳到內地，並建議在梳士巴利花園起步。有關帖文在4小時內獲逾3000個讚好。昨午傳出有人涉對警務人員起底和攻擊網絡伺服器被捕，網民紛紛要求遊行加入釋放被捕者的訴求。有網民亦提出在行動中派傳單，讓旅客認識香港近况，有人則建議將活動延伸至紅磡和土瓜灣一帶。

警方昨回覆稱，接獲一個團體通知擬於7月7日在九龍區舉行公眾活動，警方正與有關人士溝通，了解活動細節，並會按現行機制處理。港鐵回覆會密切留意高鐵西九總站和其他港鐵站情况，靈活調配人手，維持秩序。

周六有「光復屯門」「中環追悼」

昨日亦有網民發起周六「光復屯門公園」行動，稱希望處理該公園噪音滋擾問題，取締不雅和行乞，爭取各年齡層公共空間使用權等。

有網民亦發起周六晚上在中環愛丁堡廣場舉行追悼晚會，悼念6月30日在中環國際金融中心天橋墮下死亡的女子，呼籲出席者穿黑衣。帖文指憂自殺風潮蔓延，屆時將有社工自組的心理輔導幫助在場有需要的人，亦會有心理學家或社工分享如何面對逆境等。

民陣：自發行動成社會氣氛

民間人權陣線召集人岑子杰說，上述3項活動非民陣發起。他說，在整場反修例運動中，社會累積的民怨非常大，特首林鄭月娥一直沒回應市民訴求，令愈來愈多不同形式、公民自發的行動出現，已成社會氣氛。他認為這些運動的參與者愈來愈掌握以不擾民的方式表達訴求，相信能爭取更多市民認同。岑重申：「如林鄭月娥希望社會回復她口中的和平，不應再迴避市民訴求，而是回應民意，將希望還給香港市民。」他透露民陣秘書處正商討會否發起其他行動，將適時公布。

明報記者

（反修例風暴）