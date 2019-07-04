董建華：通識致青年問題 葉建源：找代罪羊

指衝擊立會者手法專業 有幕後指使

董建華昨午主動約傳媒茶敘，他說七一當日看直播多個小時，目擊有人用鐵車撞向立法會玻璃幕牆，至晚上闖入，「我心痛到不得了」、「香港從來無這些事發生，什麼理由都不應這樣做（暴力衝擊）。他們（示威者）或很憤怒，但這行為觸犯法治，這是香港最寶貴的價值觀」。他說衝擊立法會的人手法專業、不像學生，「警察一定要查，一定要追究，抓出幕後是什麼人指使」；被問及幕後是什麼人，董說不知道，並稱香港已沒有政治部，沒有相關情報。

至於如何解決現時局面，董建華說香港要向前、努力找大家都認同的點去合作及向前推進，「即使換一個人再來過，又是出事」，又稱制度改變空間不大。他說中央繼續支持特首林鄭月娥，林太亦知自己在修例一事過急，已認錯及汲取教訓，回歸酒會演辭顯示她知道要從哪方面努力。

葉建源說，董建華稱通識有問題，但未見提出支持論據，是在面對嚴重危機時「找代罪羔羊」。至於董稱衝擊者手法專業，葉建源說網民才華很厲害，若要調查，應就整件事，包括警方行事方式做獨立調查。香港眾志秘書長黃之鋒形容，董建華將問題歸咎通識是「賴地硬」，質疑由反國教科、雨傘運動以至「反送中」一役，「每次有社會問題，都是通識的錯」。

（反修例風暴）