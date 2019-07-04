七一衝突拘13人 最細14歲 另9人涉「起底」等網罪被捕

撐警集會期間多宗襲擊 拘6人

其中被捕11男1女介乎14至36歲，涉7月1日上午立法會大樓一帶暴力事件，據悉有人因向警員撒化學粉末被捕；31歲男子潘浩超昨在旺角被捕，分別涉上月21日包圍警總及七一立法會事件，涉襲警、刑事毁壞、在公眾地方行為不檢及強行進入。

另外，本周日添馬公園撐警集會期間發生多宗襲擊事件，警方拘捕5男1女（20至72歲），他們涉藏有攻擊性武器、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊及在公眾地方打架。

網罪科熱線收800警舉報 150宗轉介私隱署

近日有人網上發布警員資料，網罪科拘捕7男2女，他們介乎16至40歲，涉不誠實取用電腦、刑事毁壞等罪行，警方不排除有進一步拘捕行動。網罪科警司莫俊傑說，網罪科熱線收到逾800名警員舉報，其中涉警員及家人中英文全名、身分證號碼、住址等資料被公開，有警員收到大量滋擾電話及恐嚇短訊，另有警員家屬遭恐嚇。其中150宗個案已轉介私隱專員公署。

莫俊傑稱，警方偵測到有人發動DDoS攻擊警方網站但不果，一人涉刑毁被捕。另一人涉多次嘗試登入警方內聯網，涉不誠實使用電腦。消息稱，4人涉網上起底，干犯《私隱條例》第64條披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，其中一人設網站大規模披露警員資料。兩人在討論區及Telegram發布有關使用汽油彈或炸彈攻擊警車、警署或其他政府部門的言論，涉觸犯《刑事罪行條例》第61條威脅會摧毁或損壞財產，據悉包括一名梁姓小學教師。莫俊傑強調網絡世界非無法可依。餘下一人詳情未知。

警消息：正蒐證 不會一次過拘捕

對於會否大搜捕，警方消息人士說警方正在蒐證，每宗個案一有足夠證據便會拘捕，故不會出現一次過拘捕行動。他說過去多次衝擊或包圍，激進示威者的暴力程度一次比一次嚴重，警方必須發出信息，即涉暴力者必被追究，否則會令暴力升級，「示威者會以為做了幾次都無事，下次再激一點」。

（反修例風暴）