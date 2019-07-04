政改不能避 曾鈺成倡准8．31框架外討論 北大教授：真政改才能贏港人信任

曾鈺成認為，執政者要反思年輕人為何敵視建制，又指若將修例風波只歸咎外國勢力，對事情沒幫助。他強調政改「不能不做」，若政制問題一天未解決，更換特首也不會長治久安；他支持特首林鄭月娥繼續留任，但希望她在新一份《施政報告》中大刀闊斧提出解決民生問題的措施。

楊岳橋：不處理積累問題 民怨繼續爆發

公民黨黨魁楊岳橋認為，經過修例風波，中央應意識到若不盡快處理香港過去數年積累的問題，只會繼續不定期爆發民怨，對香港長遠繁榮穩定有害無益，強調重啟政改、讓民意能真正彰顯於體制內，才能解決問題。

與曾鈺成同屬民建聯的港區全國人大代表葉國謙認為，民主派拒絕8．31框架，是難以重啟政改，若在框架外找方案，也只會令社會更對立。實政圓桌田北辰日前提出在8．31框架下重啟政改，他認為若說可在框架外討論政改，是「講完等於無講」，拿出來討論只會更撕裂社會，看不到中央會接受框架以外的方案。

另外，北京大學憲法學教授張千帆昨在《金融時報》中文網以〈重啟政改才能讓香港回歸穩定〉為題撰文，稱「只有推行真正的政改，才能幫助中央贏得港人的好感和信任」。他說與其一再激化矛盾和對立情緒，中央應在符合「一國」底線前提下，把屬於港人的政治權利還給港人，通過具真正意義的政改，把港人從街頭政治吸引到票箱前。

張千帆認為「中央管得愈多，香港反彈愈大」，「如果香港人對民主自治的前途絕望，那麼愈來愈多的人會別無選擇、鋌而走險」；一旦候選人不能自由產生，選舉就更沒有意義。

（反修例風暴）