曾鈺成：審訊後特首可考慮特赦 法律界：有心解紛爭 可只警告、不提控

曾鈺成接受now新聞台訪問時表示，事件出現或與更深層次矛盾有關，若能赦免年輕人刑責，對整個社會有好處，亦是出於公眾利益考慮做決定；他建議在法庭審訊後，特首可考慮特赦。

曾鈺成表明要提檢控，「如果你說，現在就答應示威者的要求，放人、不檢控，你就即是給社會一個信息：只要有足夠多人說政府做得不好，我就可以犯法，不用承擔責任。這是一個很壞的信息」。另外，曾鈺成稱可在「人大8．31框架」以外討論政改（見另稿）。

基本法：特首可赦免或減刑事犯刑罰

《基本法》第48條（12）列明，特首可行使的職權包括「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」。翻查資料，1977年時任港督麥理浩曾就貪污檢控發表「重要聲明」，宣布廉署對於1977年1月1日前所犯的罪行之投訴、證據，普通情况下不予受理。不過，有關聲明並非在定罪後「特赦」，而是不追究罪行。

擅長憲法、人權法的資深大律師潘熙說，基本法第48條（12）所載列的情况，多是犯人被定罪及判刑後，提供資料協助警方破獲另一宗案件，此時警方會去信特首，以該人協助破案為由申請減刑。但就反修例風波近日衝突，潘熙認為若有心解決紛爭，律政司長可決定不起訴。他解釋，在3個階段都可「特赦」示威者，包括警方拘捕與否、律政司決定是否起訴，以及法庭裁決後由特首決定特赦，「第三步（裁決後）才特赦，如何解決社會撕裂？」

潘熙：因「解釋法例不清」撤控站得住腳

對於撤控會否衝擊法治，潘熙稱若律政司及警方多給予原因解釋決定，例如指政府解釋法例不清、宣傳工作不足等，亦站得住腳。他說警方在制度上有酌情權，可用警告形式告誡有關人等不要再犯，「這機制都是法治的一部分」。

擅長刑事案的資深大律師謝華淵亦說，「特赦」要視乎個別案件考慮，曾鈺成的建議印象中沒有先例，他認為此做法「好似做場戲」，其間經歷漫長審訊程序、聘請律師及花費納稅人金錢，「一是全部不要告，律政司長說可以便行」。

湯家驊不認同：有政治目的者犯法有特權

行會成員、資深大律師湯家驊對曾鈺成建議不表認同，稱特赦權力多用於人道理由，絕少用於政治方面，否則或令從事政治、有政治立場及目的者，犯法時有特別權利，不符法治。他強調刑責應由法庭決定，法庭或認為初犯、年紀輕而輕判，舉例過往有學生領袖在佔領「公民廣場（政總東翼前地）」後被判毋須入獄。不過，有關量刑指引在上訴至終院後已改變，終院認同若犯涉暴力的非法集結，可判即時監禁。

公民黨黨魁楊岳橋認為，不追究衝突示威者容許社會有喘息空間，展示誠意，而非令曾參與衝突的年輕人每晚擔驚受怕。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676