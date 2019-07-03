英外相：聯合聲明不兌現 會有嚴重後果

特朗普：衝擊為爭民主 外交部不滿干預港務

英國外相侯俊偉昨表示，當局應了解根源，即港人關注自由受損。他表示《中英聯合聲明》是具國際約束力的法律條約，英國全面維護條約並支持香港的自由，如這條約沒兌現會有嚴重後果。英國外交次長鄧肯（Alan Duncan）亦稱，不接受中方所言聯合聲明是「歷史文件」，促中方維持香港高度自治。

前港督彭定康表示，港府強硬政策要對近日的衝突負部分責任，「如果你從沒真正與人民對話，那就不可避免地令想更暴力的人可合理化」。他又認為英方應採更強硬路線，「我們有道德責任維護香港的自由」。

美國總統特朗普周一亦稱，港人衝擊立法會為追尋民主。美國白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）則表示，期望中國尊重香港與全球簽訂的協議，「中國在處理香港事務時應像其他國家一樣遵守國際責任」。

台灣總統蔡英文亦發稿稱，香港示威者的連串行動反映追求自由民主心願，籲港府拿出誠意面對人們請求。

中國外交部發言人耿爽昨強烈譴責衝擊立法會行為，形容是踐踏法治、危害社會秩序、嚴重違法，又稱香港事務純屬中國內政，對有國家粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。外交部駐港特派員公署昨日亦發新聞稿稱，美、英、歐盟等表態是粗暴干涉中國內政，籲各國遵守國際關係基本準則和中國主權。

美國駐港澳總領事唐偉康不同意有指美國干預香港，說香港住了大量美國人，並有大量公司和投資項目，「我們認為可合理地就政治、管治、經濟上的憂慮發聲」。

（反修例風暴）