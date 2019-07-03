楊岳橋：是否嫌民氣未夠差？

公民黨黨魁楊岳橋稱建議「無聊」，質疑是否嫌民氣未夠差。他稱除非禁止所有港人蒙面，但此事根本不能禁止，又說若直至特定時刻才禁止蒙面，屆時已無法執法。

首名提倡蒙面法的民建聯立法會議員葛珮帆昨表示，外國有很多地方有此法例，又稱有心理學報告指出，如人蒙面後能隱藏身分，傾向做出更激烈行為，禁止蒙面可令執法較容易。惟她亦表示過往政府無研究，現時局面下將無任何政治能量立法。

民建聯支持立法

另一議員謝偉俊形容，許多市民藉戴口罩「做壞事」，認為需要檢視，「許多人以為做了壞事不被查到，便可以過骨」。

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示，該黨支持立法，並稱蒙面法在委員會的議程中，但料未必能召開下周會議。他又稱立法要經諮詢，要較長時間，而泛民中亦有爭議。

（反修例風暴）