【明報專訊】近日示威者不少戴上口罩、眼罩，繼2016年旺角大衝突後，建制派再度倡議立「反蒙面法」。行政會議成員、經民聯林健鋒稱，出來表達意見應光明正大、以真面目示人，而非遮蓋面容。他稱外國亦有類似法例，應該研究，「我們今次看到，個個戴面罩、遮蓋面容，如何可以令犯罪的人繩之於法？」建制派「班長」廖長江稱，尚未就反蒙面法商討。
楊岳橋：是否嫌民氣未夠差？
公民黨黨魁楊岳橋稱建議「無聊」，質疑是否嫌民氣未夠差。他稱除非禁止所有港人蒙面，但此事根本不能禁止，又說若直至特定時刻才禁止蒙面，屆時已無法執法。
首名提倡蒙面法的民建聯立法會議員葛珮帆昨表示，外國有很多地方有此法例，又稱有心理學報告指出，如人蒙面後能隱藏身分，傾向做出更激烈行為，禁止蒙面可令執法較容易。惟她亦表示過往政府無研究，現時局面下將無任何政治能量立法。
民建聯支持立法
另一議員謝偉俊形容，許多市民藉戴口罩「做壞事」，認為需要檢視，「許多人以為做了壞事不被查到，便可以過骨」。
立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤表示，該黨支持立法，並稱蒙面法在委員會的議程中，但料未必能召開下周會議。他又稱立法要經諮詢，要較長時間，而泛民中亦有爭議。