人民日報發社評 港澳辦中聯辦促追究 六大宗教領袖痛心 籲政府示威者棄執著

港澳辦：挑戰一國兩制底線

港澳辦昨稱，7月1日是香港各界紀念回歸的喜慶日子，但一些極端激進分子以極暴力方式衝擊立法會大樓，「是對一國兩制底線的公然挑戰」；中聯辦稱連串目無法紀的大肆破壞令人震驚、痛心和憤怒，他們的暴行是對香港法治極大挑釁和踐踏，絕不能容忍。昨日央視《新聞聯播》多達7則新聞與回歸和立法會受衝擊有關，並預告《人民日報》今發表題為「堅決支持特區政府對嚴重違法行為追究到底」的社論。

劉銳紹：G20後回復強硬

時事評論員劉銳紹分析，G20峰會上周結束，國際壓力暫緩，加上七一敏感期已過，北京回復慣常的強硬姿態，「不能被反對力量節節領先」。他認為民意雖不至逆轉，但官方會以此作為進攻契機，「從一個局去看，由官方製造盲點，等人跌入陷阱，令官方有條件強硬起來」。

本港各界昨表態，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、香港基督教協進會主席蘇成溢牧師、香港佛教聯合會會長寬運法師、孔教學院院長湯恩佳、中華回教博愛社主席薩智生、香港道教聯合會主席梁德華道長的聯合聲明未提「譴責」，表示對示威者闖入立法會大樓並蓄意破壞深感痛心，呼籲市民抵制破壞法紀行為，但亦呼籲政府與持不同立場的人士放下執著，以真誠態度開展溝通。

工聯會形容暴動 指有計劃策動

多名政商界人士和團體予以譴責，工聯會形容事件是暴動和有計劃策動，予以最嚴厲譴責。新界鄉議局則強烈譴責，稱塗污區徽、高舉港英旗等是公然侮辱立法機關。全國人大常委譚耀宗予以強烈譴責，稱年輕人為一時衝動發泄是無濟於事，但相信中央不會因此收緊香港管治。前政務司長陳方安生亦譴責使用暴力，但表示各界須反思為何年輕人覺得暴力以外就沒其他選擇。

商界方面，香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港中華出入口商會予以最嚴厲譴責，支持港府和警方依法採取行動；香港總商會強烈譴責，主席夏雅朗稱市民有權表達意見，惟絕不容忍暴力行為。香港美國商會亦譴責事件，但相信暴力示威不反映大多數市民聲音。

金融服務界立法會議員張華峰聯同11個聯會發出譴責聲明，稱一批「暴徒」漠視警方多番警告衝入立法會並大肆破壞。香港地產建設商會予以嚴厲譴責，稱過去數周的和平遊行贏得國際稱譽，但前日事件嚴重破壞港人核心價值。香港律師會強烈譴責，認為是侮辱法治。

明報記者

（反修例風暴）