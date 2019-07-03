《解放軍報》微博貼維港擎槍演練照

「軍報記者」連結至《中國軍網》的詳細報道表示，演練是為檢驗提升部隊緊急出動、臨機處置、聯合行動等作戰能力，包括海域緊急救援等。海上指揮所指揮員的艦艇大隊長祝勇華向該網表示，「做好災害預防救治演練，有助於協助特區政府保護香港市民生命財產安全」。6月26日民陣曾在中環愛丁堡廣場集會，要求政府回應撤回修例等訴求；其後有示威者包圍警察總部。

劉銳紹表示，迹象顯示國家主席習近平認為解放軍是香港問題的「定海神針」，解放軍演練可能是針對外國勢力，未必是針對香港近日的暴力行為，因為香港警隊有防暴隊，出動解放軍一國兩制會「玩完」。

劉兆佳：不覺與香港近期事件有關

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，解放軍有不同方式演練，不覺與香港近期事件有關；目前香港局勢，警隊有足夠能力應付，「訴諸暴力的人來來去去千多二千」。

2014年6月、佔領運動前數月，《解放軍報》亦曾在官方微博放相，顯示駐軍武裝直升機在中環展開超低空近距偵察等戰術演練。

（反修例風暴）