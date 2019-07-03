專家：換玻璃已需逾月

【明報專訊】立法會大樓啟用近8年，政府當年獲撥款逾55.2億元啟動添馬艦發展工程，除設計和建造立法會大樓，亦包括特首辦、政府總部、休憩用地和天橋等配套。有工程和建築測量專家均不排除整體維修費高達逾千萬元，認為大樓玻璃的損壞相對嚴重，單是訂購玻璃或需時一兩個月。
玻璃設計突顯立會獨立開放形象
添馬艦工程由嚴迅奇帶領的建築團隊負責，其中立法會大樓由5層高的議會樓和11層高的辦公室樓組成，是本港首座為立法機關而建的專用大樓，廣泛使用玻璃，突顯立法機關獨立、開放和莊嚴形象。建築測量師何鉅業認為，今次玻璃的損壞相對嚴重，料最花時間維修，他相信玻璃本身具防禦力，加上尺寸大，訂做或需時一兩個月，連同安裝合共或花約3個月，全數更換亦有可能需約數百萬元，「維修所有東西，連同人工、清潔，加上牆身飾面部分，過千萬元是合理推算」。
資深建築師陳沐文形容今次破壞非常嚴重，個別系統或需全數更換，「有些圍欄今次很容易就被人拆下，若設計上涉提升工程，對時間有一定影響」。
保安系統信號線暗藏喉管 學者：難一換一
香港專業教育學院（青衣）工程系講師何建勳亦同意玻璃的問題相對嚴重，「玻璃是藏於骨架內，以作支撐，今次（衝擊）或破壞骨架結構」。對於保安系統有嚴重損壞，他說系統室有不同信號線，「信號線暗藏喉管，一旦有『內傷』，並非『一換一』就可」。他續稱，信號線與其他系統連繫，若保安系統受損，其他系統如升降機或受影響，因此整體維修不排除費用過千萬元。