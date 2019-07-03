立會一夜風暴 工程界料維修費逾千萬 供電消防保安系統均受影響

梁君彥昨巡視大樓後見記者，稱大樓地下保安控制室完全被破壞，所有保安系統不能運作，供電、消防系統均受影響；大樓所有出入口均受損，因損毁嚴重，未能在短時間內修復，立法會未來兩周都無法舉行會議。被問到有否遺失電腦等物品，梁君彥稱仍在點算中，因現時警方仍在蒐證，員工未能進入點算損失。

玻璃支撐骨架或受破壞

根據記者觀察，俗稱「煲底」的立法會示威區及議員入口等地，共有約20多塊大玻璃破裂。有工程和建築界人士估計，不排除維修費整體需過千萬元，其中大樓玻璃受損相對嚴重，除須重新訂製，其支撐骨架或因長時間撞擊而受破壞。

大樓受破壞地點主要是地下以及會議廳所處的1樓，當中地下的紀念品店遭破壞，會議廳內的點票系統及咪高峰亦受損，有閉路電視被扯下，大樓牆壁處處可見示威者訴求塗鴉，包括會議廳外的柱被寫上「是你教我和平遊行是沒用」；據了解，立法會計時鐘亦有破損，職員文件不知散落何處。

立會有買「全險」 陳健波「不知包暴動否」

保險界議員陳健波稱，據他了解，立法會有購買保險「全險」，但不清晰具體條款是否包括豁免暴動情况。秘書處昨表示，已初步與保險公司聯絡，以了解保障範圍，在取得更多資料後，會於行政管理委員會特別會議匯報。

警方昨派員到場蒐證，警員先圍封「煲底」一帶，並派軍裝警員以「孖咇」形式，分別駐守立法會公眾入口及示威區旗桿對開，另有警員陪同立法會保安於側門駐守，登記進出立法會的人。有警察公共關係科人員稱，任何人欲進入立法會，均須向保安登記及出示相關證件，並由保安決定能否內進。

議員進立會須先與警員接洽

專業議政梁繼昌昨曾進入大樓，他稱花了10多分鐘與警員接洽才能進入，其間亦須由保安和警員陪同，只可短暫逗留辦公室數分鐘查看情况。他檢視後認為9樓破壞不大，但整個電子保安系統不能運作，電梯亦沒運作。

O記蒐證 鑑證科套指模

警方有組織罪案及三合會調查科探員昨早9時許進入立法會蒐證，有探員攜行李箱及紙皮進入立法會，但未有帶走證物。至上午11時，警方封鎖立法會側門對開行人路，一名探員手持攝錄機沿行人路拍攝側門各處損毁情况，過程約10分鐘。鑑證科人員隨後到場，戴上手套及口罩套取指模。

明報記者

（反修例風暴）