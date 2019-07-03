社聯：沒理性平台 令青年孤注一擲

家長社福等23團體：不割席

傘下爸媽、社福同行、文化監暴、社工復興運動、立法會議員葉建源、張超雄、區諾軒、邵家臻辦事處等23個組織昨開記者會，當中民間青年政策倡議平台成員何詩慧稱，林鄭月娥僅不斷強調示威者暴力，但暴力的是制度。基督徒社關團契代表劉志雄說，林太作為教徒，被質疑會「落地獄」是莫大控訴，他不要求林太落地獄，「但要求她下來與大家對話」。

另外，蔡海偉昨發聲明稱，年輕人行動手法值得商榷，成年人沒理由視而不見或將之浪漫化，但年輕人愛港心令人動容，任何愛港的人都不能無動於中，現若仍着眼譴責和批評，無助解決矛盾和危機。他反問：「我們有沒有放下身段去聆聽一下，問候一下在我們身旁的孩子們，他們覺得快樂嗎？」他指面對今天局面，每個港人都有責任反省。除促政府回應訴求，社聯亦籲家長、老師等要更多為孩子快樂成長和生活反思。

為支持示威者，患高血壓、68歲蘭姨昨午一度在立法會外絕食，她指自己一代忽視政治，欠了年輕人。她曾與兒子在新田購物城經營小食店，其子說，昨日有人已把其母送回家。

（反修例風暴）