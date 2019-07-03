「做得太盡」 有人悔沒阻同伴破壞

Peter自周日已在立法會附近管理物資站，至前晚負責站在添馬公園斜路「放哨」，遠觀示威者不斷撞玻璃幕牆。他屬「和理非」，不同意衝擊，當其他示威者闖入大樓後破壞公物，他認為是「多餘、做得太盡、非常不智」。他說不想再批評那些示威者的行為，只後悔當時無盡力阻止那些「過量的暴力」。

示威者衝入立法會後，裏內的餐廳亦不倖免，其所屬的嘉嘉得飲食有限公司董事李先生說，昨兩名員工隨警察入內察看，見收銀機被毁，員工儲物櫃被打開，雪櫃內凍肉散落一地，雞蛋不翼而飛，雪櫃門雖貼上「我們不是賊人，不會不問自取」字句，但櫃內飲品「被掏空」，只留下小量金錢，「那些錢明顯不夠（支付）」，形容示威者行為「野蠻、過分」。

立會餐廳當災 斥「這是搶劫」

「你反對政府、立法會，為何要破壞私人商戶？這是搶劫。」李稱餐廳只提供膳食，無政治立場，被破壞是「很冤枉」，批評破壞行徑最後亦由納稅人「埋單」。他說待警察蒐證後，保險公司會再派員點算，最少有一兩周無法做生意，暫無法估算損失。

（反修例風暴）