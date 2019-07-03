示威者：闖立會為展對抗政府決心 闖入者深明會入獄 哭說「最擔心母親」

百「死士」願以死相搏負刑責

當前排示威者用鐵枝撼動玻璃，21歲的王奇（化名）撐起雨傘遮擋同伴樣貌。他不同意衝擊立法會，但經歷3周示威、3人送命，政府只肯暫緩修訂《逃犯條例》，眼見抗爭進退失據，他選擇支援其他人的行動，少指摘、多包容。前晚，他與朋友走到路旁抽煙，意外發現立法會的電表箱，於是關了立法會的燈光、冷氣、抽氣扇，「讓差佬無冷氣歎，是我當時可作出的最大支援」。

其實他支援的豈止於此，撞破玻璃門後，他入內視察確保安全，「好像玩『食雞』（電玩遊戲），我在立法會『煲底』執手套、頭盔、眼罩、口罩，原本拿縮骨遮，有人給我直遮，level up了」。後來他聽聞龍和道有速龍小隊，又與約百名人走到前線，捱了兩枚催淚彈，爭取時間讓立法會內的同伴撤退。

他說，政府的行為告訴他們和平示威沒有用，令行動不斷升級，圍堵稅務大樓、律政中心亦沒用，他說逾百「死士」願以死相搏、負上刑責，他們都是一群自雨傘運動後對政府極灰心的人。他早前接過「死士」通知要衝擊警總，奪去政權的力量，想他幫忙遮護，最終行動被人勸止。

驚訝民陣泛民議員無割席

「我不知衝入立法會的目標是什麼，亦不知道做什麼，但我會說這是一個政治意識形態的展示，展現民眾有能力亦有決心對抗政府，要政府害怕人民。」他說社會運動已轉變，面對外界批評，他最驚訝是民陣與泛民議員沒有割席，至於下一步，他說「先有明天，才可談未來」，會稍作休息。他記得答應過90多歲的婆婆，底線是不被捕。

同樣衝入立法會，有人肆意破壞，有人搖頭嘆息「我不知為何會變成這樣」。記者當晚在會議廳找到奧雲時，他剛哭過，聲音沙啞。他知道闖進會議廳內，一旦被捕，或面臨6至10年監禁。本身讀護理的他想到出獄後行業還會否容得下他，而他最擔心是母親。他流淚說：「母親由淺藍變淺黃，開始明白（想法），但是否接受到我入獄？接受不到。」

「根本要激進政府才願回應」

奧雲來自單親家庭，母親想看到他大學畢業，這本該在兩年後來到；但在此時，他選了可能要負上沉重代價的路，走進立會會議廳，「今次好像是最後一次機會救到香港」。然而，他知道社會容不下激進，但眼見特首林鄭月娥在6．12衝突過後終願暫緩修例，「這件事告訴我，他們根本要激進才願回應；每次和理非（行動）都冷待我們，激進（行動）後又說希望大家和平理性，神又係你，鬼又係你，什麼都是你說了算」。

青年悲憤難平，社工不願青年獨行，陪同走進立法會，提醒青年有閉路電視，一旦被捕刑罰很重等，卻被青年一句「我知道」打斷，唯有叮囑他們照顧自己，亦冀社會多諒解青年。

學生冀眾籌賠償立會損失

科技大學學生會外務副會長吳一鳴前晚在較後位置觀察，指現場無「大台」，全屬現場抗爭者自決，「相信有抗爭者希望以佔領立法會的公民抗命，作為談判籌碼，要求政府回應五大訴求」。對立會被破壞，吳冀抗爭者能發起眾籌，一起承擔和賠償立會損失。18歲的Sunny怕父母擔心，前晚沒衝入立法會，他亦稱願捐款維修立法會。

明報記者

（反修例風暴）