大狀：強闖立會可囚2年 刑毁設施囚10年

另涉藏有武器 塗污區徽

保安局長李家超昨凌晨會見傳媒，形容示威者當日下午開始暴力衝擊立法會，已干犯嚴重罪行，包括《公安條例》下的強闖罪，最高可判罰5000元及監禁2年；亦觸犯《刑事罪行條例》中涉及藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、傷害他人身體等罪行；以及《立法會（權力及特權）條例》。他續稱，從近日事件看到社會有一撮人有暴力傾向，任何公眾活動若攙雜有暴力傾向者會有很大風險，要小心別有用心的人。

是否構成暴動罪有商榷餘地

法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，初步從現場片段所見，示威者闖入會議廳，表面上已干犯《立法會（權力及特權）條例》下「進入或逗留在會議廳範圍的人的罪行」，任何人若未有立法會准許進入會議廳，即屬犯罪，可判處罰款2000元及監禁3個月；而闖入立法會大樓亦已干犯強闖罪。

至於示威者行為會否構成暴動罪，吳稱要視乎現場蒐證，去判斷示威者的暴力成分是否符合暴動罪的門檻，以及是否有構成破壞社會安寧，目前他認為有商榷餘地。

至於示威者破壞立法會玻璃門、大閘等設施，另一大律師李安然認為已觸犯刑事毁壞，最高可判囚10年。有示威者塗污立法會會議廳的區徽，亦觸犯《區旗及區徽條例》。

（反修例風暴）