警被指空城計 盧偉聰：暫撤免人踩人

示威者眾多 有人熄燈放煙霧

盧偉聰解釋，警方接報有人衝擊立法會後進駐立法會，但晚上9時發生多件事情使警員「不可以不撤退」。他說七一遊行後立法會大樓周邊聚集達3萬名示威者，不少人衝擊立法會，警方面對大量群聚。他說有示威者擅自操控電箱，大樓部分燈光熄滅，憂所有燈光會熄滅，會致人踩人或雙方糾纏時「有不好的事發生」。他說基於現場地理環境、燈光、人數等因素，警方可使用武力「非常有限」。

數萬示威者集結 立會範圍僅300警

盧偉聰續稱，當時有人向警員投擲發出白煙的物件，考慮到前日中午有警員被「有毒塵粉」攻擊，警員「在無法選擇下要後退」。他稱確認無人在立法會後，警方便臨時撤離，重整策略，再取回立法會。警方消息人士稱，當時立法會範圍僅200至300名警員，考慮到示威者眾多及上述因素，亦憂雙方衝突「會牽動其他示威者情緒」，最後現場指揮官要求暫撤。

未及早行動 警：免牽動遊行者情緒

警察公共關係科總警司謝振中在港台節目《自由風自由PHONE》解畫稱，當時人多，且有暴力情况，警方要考慮在場者安全，前日清晨已留意到有人在網上聲稱採用非常激烈行動，有別於用鐵枝等攻擊性武器，有示威者開始使用「具毒性及易燃化學品」襲擊警員。被問到前晚下午在立法會是否可及早行動，避免大規模衝擊，謝說當時有1500名示威者有相對暴力行為，但下午有民陣遊行，警方同時需處理遊行，要考慮行動會否牽動他人情緒，形容部署是經評估，「是不容易的決定」。

警察隊員佐級協會主席林志偉稱「警隊無空城計」，不認為警隊管理層決策失當。不過，前日身在現場的民主黨立法會議員許智峯質疑，示威者花了數小時試圖衝擊玻璃門，警方有足夠時間部署，但無及早制止；晚上衝入立法會後，又看不到警員，形容情况「好奇怪」，難免予人「空城計」之感。專業議政梁繼昌認為當時警方可撤退，但也應派員留在立法會大樓處理緊急情况，形容部署「匪夷所思」，促盧偉聰解釋。

（反修例風暴）