七一早上衝突9人被捕 不排除拘「起警底」者

衝擊立會尚在蒐證階段

警方消息人士表示，6月9日起多場警民衝突，現由有組織罪案及三合會調查科調查，涉大量蒐證工作，暫未有拘捕行動，而網絡安全及科技罪案調查科則集中調查多名警員在網上被欺凌及「起底」，未來一兩天不排除會先拘捕4至5人。

至於前日早上被捕9人，全部在灣仔一帶涉襲警、非法集結及藏有攻擊性武器等，前晚衝擊立法會則尚在蒐證階段。

另外，昨凌晨3時許，警方在西環中山紀念公園外截查數輛貨車，經初步調查，警員在其中一輛貨車檢獲一批剪刀、鎅刀、六角匙、頭盔、口罩、手套、工業用梳打粉及懷疑第一部毒藥，一名35歲姓劉男司機涉嫌藏有工具可作非法用途及管有第一部毒藥被捕，正被扣留調查，案件交西區警區刑事調查隊第1隊跟進。

載物資司機涉藏第一部毒藥被捕

立法會議員譚文豪昨凌晨到場了解，他見到有7輛輕型貨車被截查，現場一度有8輛警車及約50至60名軍裝警員，便衣警員其後亦到場搜查車輛，有警員以攝錄機拍攝搜車過程。

譚稱警方陸續放行大部分被截查貨車，據他了解，貨車主要運載水、繃帶、頭盔等物品。其中一名輕貨司機涉藏有攻擊性武器被捕，但他當時見其車上只有普通剪刀，司機至昨日被扣留於西區警署，譚說警方初步擬於昨晚為涉事司機錄口供。譚又引述司機妻子稱曾要求與丈夫見面，惟遭警方拒絕。譚又於facebook稱，司機被指管有的第一部毒藥，其實是哮喘藥。

（反修例風暴）