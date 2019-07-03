監警專組審視衝突 供料者犯法會報警 評估警方是否按法例指引 律師批令人不敢投訴

特首警務處支持 稱會配合

特首林鄭月娥歡迎監警會根據法定職能，主動詳細審視近期的大型公眾活動，她會全力支持，又承諾政府會全面配合，並確保給予充足資源。她已要求監警會考慮在6個月內向她提交報告及建議，並在可行情况下盡早公開報告。

警務處表示會支持及配合監警會履行法定職能，鼓勵前線警務人員和警察評議會職方協會提供相關經歷和資料。

可匿名提供資料 認沒權傳召證人

監警會昨日公布，將主動審視6月9日至7月2日發生的大型公眾活動，當中的事實和情况，並發表報告，而6月10日、12日的衝突、前日立法會綜合大樓遭衝擊和警方的行動，會是報告重點。

梁定邦表示，監警會副秘書長（行動）梅達明負責統籌專案組，他呼籲公眾提供資料，各自表述，監警會會聆聽各持份者的故事，包括警方、市民及傳媒，「全部併起來變成整體」。監警會已設電郵和熱線收集資料，市民可匿名提供資料，如有需要會安排會面，包括警方。他續稱，特首和警務處長盧偉聰已承諾，會全力支持監警會工作，其中盧偉聰承諾「搵料一定會畀足」，強調盧「開咗張支票畀我，如不兌現，我會出聲」。

不過，梁定邦多次承認，監警會沒有傳召證人權力；又說如事主認為自己或觸犯法律、提供資料可能「自己供出自己」，則要自行考慮，「如有人觸犯法律，我們有義務向警務處長講」。被問及監警會決定設專案組審視衝突是否曾和特首磋商，梁否認，並稱與特首見面只是告訴她監警會執行此職務，至於政府會否成立獨立調查委員會，梁認為與他無關。

近日負責向示威者提供法律支援的律師伍展邦認為，監警會調查，但又稱提供資料的市民可能有刑事風險，「其實只會嚇窒人不要去投訴」，「正是制度的荒謬之處」，無助全面調查事件。他說過往有示威者恐怕投訴警察，變相「供出自己」，最終不敢投訴。

民權觀察：沒法代替獨立調查委會

民權觀察指出，根據《監警會條例》40（2）條，監警會收集的資料可被用於民事或刑事訴訟。組織認為，由於是次事件或涉及警員使用非法武力、示威者涉及參與非法集會等罪行，警員或示威者在沒有法律保障下，未必願意向監警會提供全面資料，全面的調查或檢討將難以進行。

民權觀察亦強調，基於監警會職權所限、缺乏調查權力，以及無法為證人提供法律保障，監警會的調查並不能取代由政府成立獨立調查委員會。

明報記者

（反修例風暴）