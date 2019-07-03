田北辰倡辦年輕人聆聽會 李慧琼：重啟政改時機未到

田北辰說，林太應盡快展開大型的閉門聆聽會，抽樣聆聽不同階層年輕人訴求，特首毋須即時回應，而是記錄在案、並作未來計劃，冀過往數周曾上街的市民踴躍參與。

田北辰又稱，政制改革刻不容緩，相信年輕人衝擊是因為認為立法會無把關；林太可在明年立法會選舉前要求中央表態，在任期完結前以「人大8‧31框架」推動政改，令明年選舉以推動政改作為單一議題。他稱2015年市民對人大8‧31框架是支持多於反對，相信屆時可能有民主派議員「口鬆」，持較開放態度。

楊岳橋：政府懂上連登否？

公民黨黨魁楊岳橋說，政府應從根本反省、思考自己錯誤，強調要與年輕人「connect（連繫）」並非單與青年領袖討論，否則只是門面工夫；反問林太上次落區與普通人聊天是何時，政府又是否懂上網以至瀏覽「連登」討論區，掌握整體港人想法。至於重啟政改，他稱任何時候都是適當時機。

民主派會議召集人毛孟靜認為，修例一事反映香港政治制度欠民意基礎，未來重啟政改是重要議題，縱非立即實行雙普選，亦應先檢討立法會功能組別，林太應向中央反映港人訴求。

自由黨黨魁鍾國斌稱，重啟政改可能是出路，但現時不能做到，因為問題更複雜，既要中央同意，又要泛民願接受人大8‧31方案。

民建聯主席李慧琼回應稱，現時社會對立，不是合適時機重啟政改，大家都不希望社會有更大撕裂，應冷靜和深入溝通。

（反修例風暴）