新聞稿提問不齊 特首辦：非逐字記錄

新聞處昨凌晨2時半通知傳媒，林太於凌晨4時與政務司長張建宗、保安局長李家超和警務處長盧偉聰在警總見傳媒；有份推動《逃犯條例》修訂的律政司長鄭若驊未見出席，而張建宗在近半小時的會見傳媒環節沒有發言。

未見「落地獄」提問 記協：削知情權

新聞處3小時後就答問內容發稿件，但沒有載列兩條清晰可聽、向林鄭月娥發問的問題，包括「你覺得自己有否責任令到今日（前日）暴力事件發生，為何會令到有青年說『我們要視死如歸去佔領立法會』」，以及「特首你經常說，天堂留了位置給你，你現在如何對得住3個自殺人士的家屬，和你覺不覺得會落地獄」。

特首辦解釋，由於傳媒眾多，多次出現多個記者同時發問、未待特首回覆便隨即提出其他問題，特首難以全部回答。特首辦稱，有關答問內容並非逐字記錄，主要記錄特首回答的提問和答案。

（反修例風暴）