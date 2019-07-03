凌晨4時記招 林鄭譴責暴力 未答問責

7‧1拒見泛民 「忙着處理衝擊」

林鄭月娥七一早上出席慶回歸酒會致辭時，稱會與不同黨派會面，聽取民意，當日傍晚卻拒絕與民主派就立法會外衝突升溫見面商討。她昨否認這是「自打嘴巴」，形容在衝擊的暴力程度下，「在這情形下去現場溝通，事實上對事件沒有幫助」，又稱與官員在7月1日忙着處理立法會衝擊事件。

林太被問到有年輕人輕生、是否不會讓步時說，7月1日發了兩份聲明，一份譴責暴力，另一份說遊行人士和平、理性。「我們現時非常傷心及震驚，就是有人選擇了用那麼暴力的方式……」

泛民：港火山爆發 建制促緝「暴徒」

對於政府被批評拒絕回應示威者訴求，她形容沒回應訴求的說法並不正確，重申政府已停止《逃犯條例》修訂工作，但政府是基於「好的理由」，不是每項訴求都回應，舉例不應釋放所有被捕者或不追究，否則不符法治精神。

民主派會議召集人毛孟靜批評，林鄭月娥除了譴責和追究外，未有提出解決問題的方法，她形容香港現時已是「火山爆發」。民主黨主席胡志偉形容，年輕人面對生命和刑責風險下「以死相諫」，但政府始終不願意回應訴求，林太應承認政治錯誤。

另外，民主派立法會議員昨日發聲明，斥政務司長張建宗先後於6月25日及7月2日，透過其辦公室回覆拒絕會面。民主派斥這與林太近兩周不公開露面，「逃避問題的態度如出一轍」。

立法會建制派昨日一同見記者，「班長」廖長江稱對破壞大樓的示威者予以最嚴厲譴責，稱他們「視法紀如無物」，冀警方緝拿示威者和「暴徒」；反問是否政府沒回應市民訴求，便可合理化暴力行為。

（反修例風暴）