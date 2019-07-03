立會復會無期 40撥款待議 議員稱變相提早休會 退稅、公僕加薪或推遲

大會原定7月中暑假休會，有議員稱現時各會議暫停，變相提早休會。原定今日會議恢復二讀辯論和三讀3條條例草案，包括《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，草案寬減2018/19課稅年度75%薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，以前兩項稅項計，寬減措施惠及191萬名納稅人，涉款170億元。對於退稅安排會否受影響，財經事務及庫務局回覆本報查詢稱，局方會密切留意草案於立法會審議進度，適時制訂適當安排。

財委會方面，現時有逾40項撥款申請有待審議（部分見表），包括涉款124億元的2019/20年度公務員薪酬調整，但由於調薪生效日期會追溯至今年4月1日，故即使推遲批出撥款，公務員仍可獲補加薪酬。

小學教師不獲追加薪酬 校長冀設追溯期

不過，教育局小學學位化政策將受較大影響，因涉及校長、副校長和教師升主任的薪金撥款，按教育局計劃，如8.6億元撥款申請今月獲批准，學校可在9月新學年推行，並利用暑假安排教師升職和分配新工作；一旦推遲，最快要待10月立會復會後才獲財委會批款，一方面校長、副校長和主任會遲數個月才加人工，且不獲追加，同時或會打亂學校部署，因學校未必能在學年中再安排教師晉升主任和重新分配工作。

資助小學校長會主席張勇邦稱，希望教育局可特事特辦，設立薪酬追溯期由9月1日起生效，但若因撥款條文限制未許可，會爭取在通過撥款後的一個月實施，「如果11月通過撥款，可否12月便實施？有業界擔心要再等多一個學年，即2020學年才可實施」。

隧道公屋工程或推遲4月

財委會主席陳健波說，他個人很想開會通過撥款項目，但因立法會設施受損，「大家都未有信心（在暑假休會前）可以開到會」。他說財委會有多個項目排隊，若本月無法開會通過，有可能推遲4個月至1年，排隊項目包括約160億元的將軍澳茶果嶺隧道及公路，以及24億元的元朗橫洲公屋平整工程，若待10月復會，隧道和公屋工程至少推遲約4個月。

立會研判轉場開會不可行

立法會大樓預計短時間內難完成維修，尤其開大會的1樓會議廳，破壞最嚴重，系統設備遭破壞。據悉，立法會內部研究過轉移場地，但否定有關方案，因為立法會開大會要刊憲劃定會議廳，並要設有公眾席、點票系統、計時鐘系統、手語及翻譯設備、直播系統等，這些在短時間內難以安排；另一方面亦憂慮即使轉換會議場地，亦有可能遭衝擊，要考慮改場地的保安問題。

毛孟靜：梁君彥仍覺自己沒錯

民主派會議召集人毛孟靜形容，立法會無法開會的責任，在於政府和建制派一直拒絕聆聽年輕人聲音，把立法會視作橡皮圖章，「任何惡法要過便過」，年輕人在這種環境下感到憤怒，才要藉衝擊行動「重奪立法會」。她批評梁君彥與林鄭月娥一樣，仍然覺得自己沒錯，錯的只是示威者。

明報記者

（反修例風暴）

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