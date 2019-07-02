知再遊行作用微 「還是要發聲」

留學錯過「百萬人遊行」有憾

23歲的大學畢業生賴先生在英國留學，他憶述在外地看見6．12衝突示威者血流披面的照片時忍不住哭，心情沉重，沒想過這種事會發生在自己土生土長的香港。被問到覺得遊行是否有用，他說：「唉，遊行如果有用，第一次百萬人遊行（政府）就應撤回（修例）。」但他覺得仍要發聲，故一回港就決定參加七一遊行，日後會繼續參加和平集會和遊行。

感政府道歉敷衍 父揹3歲兒遊行

30多歲的何先生之前因有工作在身，昨是首次為反修例遊行。他說民間5項訴求仍落空，政府應正面回應，惟前兩次「百萬人遊行」只換來政府一句「sorry囉」，態度非常敷衍，相信遊行意義不大，但仍要讓政府知道有很多市民反對修例，故昨日選擇上街。他笑言把3歲兒子揹在身上很辛苦，但會堅持走畢全程，若未來網民或團體再召集行動，他都會參加。

籲區選「踢走保皇黨」

45歲陳先生曾參與6．9、6．12、6．16遊行和集會，反修例前則只參加過2003年七一遊行。他說覺得遊行作用不大，因政府態度強硬，「仲衰過梁振英，起碼他把國民教育（科）擱置」，但是他害怕政府「側側膊就過了」，所以再次遊行表態。他認為未來示威者要聚焦11月區議會選舉，「踢走保皇黨」。

（反修例風暴）