遊行家長反對暴力 理解激進者憤怒

首次遊行父拒割席 「俱為港人」

陳先生首次帶同1歲多女兒參加遊行，認為需為下一代發聲。他的遊行訴求為撤銷6．12「暴動」定性及爭取民主改革，「要有真普選」。對於示威者衝擊立法會，陳先生推着載有女兒的手推車說，不擔心遊行時出現安全問題，並眼泛淚光表示「都是香港人，目標是一致，只是大家用不同方式去表達」。他認為勇武及「和理非」不能分割，自己因有家庭負擔未必可走太前，但會理解及尊重衝擊的示威者，又稱，現時港人與抗爭已分不開。

三代同堂上街 「林鄭一直說廢話」

江先生一家三代同堂參加遊行，要求政府撤回修例、收回6．12「暴動」定性及撤銷示威者控罪。他批評特首林鄭月娥「一直都在說廢話」，未有回應市民訴求。他認為大家目標一致，尊重「每個人用自己的行動去表態，自己去承擔責任」。江太認為因為政府未有回應訴求，令示威者行動升級。

激進行動或有利「盲撐」政府者

陳氏一家四口一同參加6月9日、16日反修例及昨日的七一遊行，他們要求政府撤回「送中惡法」、成立獨立調查委員會及平反6．12「暴動」定性。陳太說，90後的子女有參與不同集會，雖會擔心，但因知道子女「他們有他們的理性」，不會走到最前，會支持子女參加和平集會。陳太批評，特首從無面對過港人及回應訴求，「她的誠意、所有東西都是口號」。她表示，自己作為中年人或老一輩，不太同意有違法或暴力的激進行動，認為這些行為「只會令盲撐政府的人有更多『證據』」，但她理解示威者的憤怒。她認為「還有好多東西可做」，如把握接下來的選舉，亦可發揮自己影響力，影響身邊親友，「講一次不聽，講多幾次，其實有些人會去明白」。

明報記者

（反修例風暴）