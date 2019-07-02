明報民調：76%遊行者續撐不合作運動 遊行者與慶回歸者 同評特首修補撕裂不及格

321遊行者受訪 評特首5範疇全不及格

本報記者昨在七一遊行期間訪問321人，及在慶委會維園慶祝活動訪問121人。對於林鄭月娥過去一年於「修補社會撕裂」、「解決房屋問題」、「促進香港民主」、「改善民生」及「維持法治和司法獨立」範疇的評價，參與慶回歸的受訪者對於林太改善民生及維持法治和司法獨立的評分最高，以10分滿分計，分別為6.93分及6.71分；其餘依次為促進香港民主、解決房屋問題及修補社會撕裂（見表）。參與遊行者對5項範疇評分則無一及格，除改善民生獲最高1.48分，其餘4項評分皆低於1分。

林太於修補社會撕裂方面，遊行及慶回歸者均給予最低評價，分別為0.38分及4.96分，亦是慶回歸者5個範疇中唯一不及格；79.4%遊行者給予0分，亦有15.7%慶回歸受訪者給予0分。

九成遊行者及一成半慶回歸者稱林太應下台

民陣今年先後舉辦5次反修例遊行，近半受訪遊行者曾出席3次，一成參加4次。近日示威者發起不合作運動，如包圍警察總部等，表達要求撤回修例等訴求。被問到會否支持示威者於七一後再發起不合作運動，分別有32.4%及43.9%參與遊行受訪者非常支持及支持，10.6%及3.7%人則不支持及非常不支持。

至於有否官員需為修例事件問責下台，僅1.6%參與遊行者認為無官員需下台，慶回歸者則逾七成。最多遊行者認為林太需下台，達91.6%，其後依次是保安局長李家超（85%）、律政司長鄭若驊（81.3%）、警務處長盧偉聰（79.8%）。另邊廂，有15.7%慶回歸者也認為林太需下台。

遊行者：林太達不到市民期望

慶回歸者：反對派挑起事端

參加4次反修例遊行的李先生表示，遊行未必對政府構成壓力，但若不遊行，會令政府更為所欲為，批評林太至今不願回應訴求。另一遊行者陳先生批評林太拒撤回修例，只是暫緩，「花言巧語，是不誠實的特首」，批評她的多方面工作「達不到市民期望」。

參加慶回歸的劉姓夫婦則認為，林太原本有能力修補社會撕裂，「但被蒙蔽了的反對派挑起事端」。王小姐對社會紛爭感心痛，相信林太要花時間修補撕裂，先做好民生工作。

明報記者 陳柔雅

實習記者 趙苡彤、陳諄、張彤、淦楚楚、方綺婷、黃小冰、林欣澤

（反修例風暴）