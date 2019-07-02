4煞闖民間電台破壞 毁遊行道具

事發昨凌晨2時許，警方接獲63歲曾姓男子報案，指4名戴口罩、年約30歲男子，以壘球棍、鐵棍及鐵槌毁壞其於康民街2號的辦公室玻璃門及財物，無人受傷。警方到場調查後，列作刑事毁壞案處理，交東區警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

被喝「坐埋一邊」 阿牛批政治恐嚇

民間電台台長曾健成說，事發時正在辦公室製作七一遊行道具，突聽到一聲巨響，探頭查看時見4名戴口罩男子，分持水喉通、槌及壘球棍，擊碎玻璃門闖入。他們其後衝入辦公室，呼喝「行開、坐埋一邊」。4人將印有特首林鄭月娥肖像的紙板及其他道具毁壞，約2分鐘後逃去。

曾健成說，民間電台在上址20年，從未遇過同類情况，他相信涉案人知道他為社民連製作遊行道具，才會找上門，認為事件是政治恐嚇。辦公室內枱、水機及大門等被破壞，估計損失約6000元。

人力街站被搗亂 民協遭擲物淋液

另外，人民力量在銅鑼灣崇光百貨外的七一遊行街站，昨被6名戴口罩人物搗亂，意圖毁壞橫額等物資，途人及時制止，事件中一名義工受傷。民協在「鵝頸橋」旁的街站昨午4次遭人高空擲物及淋液，分別有罐裝汽水、啤酒及其他不明液體掉下，無人受傷。

（反修例風暴）