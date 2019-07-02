急設駱克道點算位 AI計少半小時

部分遊行人士昨午4時半左右離開大隊轉入駱克道前進，AI團隊隨即調配一部流動裝置及人手至駱克道一棟大廈的高位，抵達後需重新調整流動裝置的拍攝角度及作準確度測試（accuracy measurement），對比AI系統與人手點算的人數再作調整，約有半小時的人流因而未能點算。

君宇人工智能策劃總監黃君保擔心有關情况影響總人數點算，但相信少計半小時對整體人數影響較小。港大學者葉兆輝則補充，AI團隊點算到大概有兩萬遊行人士經過駱克道觀察點。記者現場所見，駱克道人流於4時半為高峰，其後一直減少，至6時半只有小量人取道，而軒尼詩道則仍有大量遊行人士。

料對整體人數推算影響小

黃又說，AI系統或會受遊行人士撐傘、舉橫額、穿黑衣等因素影響辨識，小量撐傘者經過時會重複點算，「我們測試做準確度測量時，就看到黑衣的影響不大」。記者昨日所見，大部分遊行人士未有撐傘，而裝置攝向人的背部，系統的辨識亦未受舉橫額所影響。遊行隊龍尾至入夜仍未行過軍器廠街，而隨着天色轉暗，系統辨識穿黑衣者時增添困難，影響準確度。

（反修例風暴）