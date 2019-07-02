人眼加AI點算 七一遊行錄26.5萬人 約民陣數字一半 多警方數字四成

已計及分流駱克道人潮

團隊公布昨日七一遊行人數為26.5萬，計及誤差則介乎24萬至29萬，相關數字已包括曾經取道非原訂路線駱克道的人流。香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝說，留意到今次遊行有不少市民中途加入，故安排了人手在地面做問卷調查，又派人在港鐵站觀察在銅鑼灣或灣仔離開人數，「今次明顯是有很多人在修頓或港鐵站等遊行頭車到了才參與遊行，我們的設計是只要遊行人士經過一點，我們都會捕捉得到，所以整體來說，今次的遊行人數（計算）和流程都算暢順」。君宇人工智能有限公司策劃總監黃君保則稱，AI系統的辨識度不錯，但部分仍需再作調整，「例如反光位就需要作調整，因那些位置數不到，但大部分數字都沒有調整過」。

民陣七一遊行昨午約3時在維園起步，雖然終點臨時改為中環遮打道行人專區，但由於團隊的觀察點設於波斯富街天橋及軍器廠街天橋，故更改終點對點算沒影響。葉兆輝共安排13人在上述兩條天橋的觀察點作人手點算，當中有人負責點算人數，有人則專責計時，每5分鐘會取其中1分鐘的人流計算，直至遊行結束；負責AI團隊的君宇人工智能則在兩天橋共設置7部流動裝置拍攝遊行影像，即時計算人數。因私隱問題，全部裝置均拍攝遊行人士背部，所有影像數據在完成統計後會刪除。

天橋反光影響AI 已作調整

黃君保說，AI系統會同時有7個檢測模型（model）點算跨過影格中的紅色點算線（counting line）的人數，並會即時與葉兆輝團隊的人手點算作比對，「7個model裏面有兩個（數字）都是接近的，那麼我們就會用那個model作運算」。他又說，波斯富街天橋的玻璃會反光，或令部分流動裝置AI系統的檢測模型未能辨識所有經過的人，軍器廠街天橋的AI系統則會因太陽的位置而令裝置拍攝到部分遊行人士的倒影，以致重複計數，故需與人手計算比對後再調整，以決定採用作運算的檢測模型。

問卷抽查8400人 三成中途加入

遊行隊頭昨午約3時15分行至波斯富街天橋，約半小時後到達軍器廠街天橋。至近4時半，不少遊行人士經東角道轉入駱克道前行，AI團隊隨即調配流動裝置及人手至駱克道一棟大廈的高層食肆拍攝點人數，惟調配及重新設置系統需時，中間約有半小時未能統計經過駱克道的人流（見另稿）。至晚上7時15分，遊行隊尾經過波斯富街天橋，並於8時45分經過軍器廠街天橋。

葉兆輝的團隊昨安排了6人在軍器廠街做問卷抽查，詢問遊行人士有否經過波斯富街，共訪問約8400人，當中約三成為中途加入，有關數據用以調整總人數估算的偏差。

明報記者

（反修例風暴）