譚惠珠：撤暴動定性毁法律 要求特赦荒謬

指五大訴求「應答已答」

羅范椒芬指，特首林鄭月娥的致辭已顯示最大誠意，希望示威者給政府機會與他們溝通，她表示不想見到「香港好的地方被打爛」，令國際社會對香港失去信心。她指有聲音認為不應檢控搞事分子，是違背香港作為法治社會的精神，希望市民理解，特首需要平衡社會意見。

全國人大代表葉國謙表示，特首已承認錯判民情，向市民道歉，希望不要有人再藉機帶來社會不安，發起不合作運動和衝突。他指，政府已就暫緩和撤回的字眼問題解釋得很清楚；至於其餘4項訴求，他不會接受，因警隊有責任執法，亦有完善的法院審訊，認為應追究有刑事攻擊的犯罪者。他又說，有許多市民支持警察維護法紀，希望政府聆聽兩批市民的聲音。

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒指，倘社會長期處於分裂狀態，對社會經濟、民生都沒好處，所以香港要向前。他說，希望政府新作風緊貼民意，他會繼續支持特區政府施政。

（反修例風暴）