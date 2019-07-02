曾偉雄稱沒必要獨立委會查衝突

指無編號都可投訴 「監警會識處理」

至於警方的「速龍小隊」在6月12日衝突中沒佩戴警員編號，他稱無編號都可以投訴，只要投訴者說出何時、何人被不當處理，「監警會就會識得處理」，又指不少民主歐美國家的防暴警察制服都沒編號。被問到便衣警員拒展示委任證，是否符合《警察通例》，曾偉雄則反指記者「你都無掛記者證啦」，但該記者回應指自己有掛記者證。

被問警拒展示委任證 「通例原意唔係咁」

曾偉雄續指要有信任，警方行使法定權力時要展示委任證；對於警察通例容許市民要求警員執勤時出示委任證，他稱，「警察通例唔係咁嘅原意」，否則市民不斷要求出示委任證，警方便無法工作。

周日（6月30日）的撐警集會，有集會者襲擊記者和立法會議員，被問到「集會者行動會否變相令警隊形象受損」，曾偉雄稱「昨日出席的人以萬計，如果有十個、八個人有這些行為」，他會同樣譴責這是暴力行為。他又稱，不滿警員受侮辱、家人受欺凌，希望以文明手法表達意見。

（反修例風暴）