七一升旗室內觀禮 酒會致辭稱吸教訓 林鄭提5法聽民意 泛民批言行不一

回歸以來首啟動「雨天方案」

過去21年，七一回歸升旗禮都在金紫荊廣場舉行，政府昨晨宣布因天雨關係改以雨天方案進行；政府早前宣布基於保安考慮升旗禮不設公眾席、不邀制服團隊成員出席。民政事務總署昨回覆稱，過去15年都未啟動過雨天方案。本報翻查資料，今次是自回歸以來首次啟動雨天方案，2001年7月1日即使三號風球高掛，升旗禮亦在室外舉行，時任特首董建華和一眾嘉賓在廣場上觀禮。

林鄭月娥與丈夫林兆波、中聯辦主任王志民、前特首董建華及梁振英、立法會主席梁君彥等人昨早乘海事處船，抵達金紫荊廣場再步入會展。林太在酒會致辭時表示，近月發生的事令市民和政府之間產生矛盾和紛爭，她深切體會到「縱使有良好意願，也必須要開放包容；縱使政府須重視行政效率，也必須耐心聆聽」。

林鄭：親見不同政黨 接觸年輕人聽心聲

林鄭續稱，政府施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新。她提到，將親自會見不同黨派、背景者，保持政治觸覺、掌握社會脈搏；透過不同途徑主動接觸不同背景的年輕人，聆聽心聲；確保政府內部在制定政策時審時度勢、反覆推敲，在執行時部門間充分協調，使政策利民便民等。她指外圍經濟不穩，政府工作不能停頓；未來亦有很多改善民生工作，她和特區政府定會加倍努力，讓大家重拾信心，讓香港重新出發。

民主派會議召集人毛孟靜回應指，改革工作「儘管遲到好過冇到，但仍然一口官腔，缺乏誠意、空洞無物」，反問政府內部「真的完全沒有人需要負責？」民主黨主席胡志偉認為，林鄭月娥提出的5點並沒回應實際情况，群眾會認為她無正視問題根源，如不進行全面獨立的調查，難令社會重新起步。他指，過去林太都一直稱有青年工作，但社會已告訴她工作失敗，現時問題是社會不信任政府，批評林太仍用舊一套說話，無新措施。

胡志偉：無獨立調查社會難再起步

人民力量陳志全批林太「講一套做一套」，6月12日大衝突後連民主派要和她見面也拒絕，上周民主派想與政務司長張建宗見面，張也說沒有空，市民五大訴求並無直接回應，反問「談何溝通」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，現屆政府首兩年的改革工作做得不足，亦少諮詢中立開明人士意見，現時擺出較好姿態，他不會說是壞。對於林太說，以民意為依歸、聽年輕人意見，蔡子強質疑政府會否設「政治禁區」、「聽得入耳」。他稱，會給一個月時間觀望，但自己不樂觀，質疑政府會否對示威者的「五大訴求」有實質回應，未來的區議會、立法會會否繼續「DQ」年輕人的代表。

明報記者

（反修例風暴）