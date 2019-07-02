示威者衝擊立會 民陣泛民斥林鄭「將年輕人推到絕望」 行會建制譴責暴力

42名建制派議員發表聯署聲明，嚴厲譴責極端暴力分子存心滋事，擾亂公眾秩序，支持警方追究違法者，認為民主派議員亦要分清黑白，譴責暴力分子，維護法治。

陳弘毅：公民黨歸咎政府 視法治無物

港大法律學者、基本法委員會委員陳弘毅形容，示威者闖入立法會肆意破壞，情况慘不忍睹，強調無論是身體或語言的暴力，除非是法律所允許的，否則都是違反法治、人權和正義。陳弘毅相信，絕大多數香港市民都會譴責示威者作為，又批評公民黨昨晚聲明沒譴責暴力衝擊和佔領行為，把事件歸咎於特區政府，視法治為無物，令他痛心。

行會全體非官守議員昨發聲明強烈譴責示威者以暴力手法衝擊立法會，形容行為無法無天，嚴重破壞香港優良的法治傳統；他們支持警方追究責任，把違法者繩之於法，維持公眾秩序。

戴啟思：衝擊或違多罪 政府應回應訴求許智峯：盼公眾諒解 年輕人被壓迫

議會陣線朱凱廸認為，如要出動到北京政府鎮壓，是很大的悲劇，現時局勢危險。民主黨許智峯認為唯一可改變的是林太下台或有措施回應市民訴求，他指有示威者衝入立法會的行為，公眾會有評價，他亦未必認同部分行為，但希望公眾多諒解，這些年輕人才是被壓迫一群。

大律師公會主席戴啟思指示威者或違反多項刑事罪行，包括非法集結、刑事毁壞、強行進入處所等。他說大家都看見示威者感到沮喪豁了出去；但認為政府不應對衝擊行為讓步，同時應回應市民部分訴求，包括撤回修例和成立獨立調查委員會調查警察使用武力。

2014年台灣「太陽花學運」，示威者由3月18日開始佔領立法院，抗議兩岸服貿協議「黑箱作業」。佔領初期，時任台灣總統馬英九曾邀運動領袖對話不果，4月6日立法院長王金平進入佔領場地與學生對話，提出制定《兩岸協議監督條例》的承諾，佔領行動的決策小組翌日宣布抗議「已完成階段性任務」，在4月10日晚上退場。

（反修例風暴）