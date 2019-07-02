民陣稱55萬人遊行 七一新高 未回應有否後續行動 警：高峰19萬

昨日遊行以「撤回惡法、林鄭下台」為題，再次表達上月16日遊行的5項訴求，包括正式撤回修例、成立獨立調查委員會調查警方涉濫用武力、收回6．12衝突「暴動」定性、釋放被捕者，以及特首林鄭月娥下台。民陣昨遊行後未有回應傳媒提問，包括若訴求不獲回應，會否有下一步行動。

政府：重申修例工作已停 從沒為6‧12衝突定性

政府昨晚約9時半、即有示威者闖入立法會後，發新聞稿回應遊行，稱留意到遊行以和平理性方式進行，重申政府已停止修例工作，條例草案將於現屆立法會會期明年7月結束時，自動失效。新聞稿未有回應示威者要求林鄭月娥下台的訴求。

林鄭月娥在6．12衝突當日形容事件為暴動，但政府發言人昨表示，「政府從沒為6月12日的衝突事件定性」，又重申律政司長鄭若驊早前說法，稱無論任何人就任何事件如何定性，均不影響律政司的刑事檢控工作。對於調查警方涉濫用武力，發言人引述監警會指，監警會短期內將就其未來計劃向公眾交代。

香港民研料人數最多37.4萬 雷鼎鳴：21.5萬

本報與有線新聞、香港大學和美國大學學者團隊合作，初步估算遊行人數約為26.5萬。前身為港大民意研究計劃的「香港民意研究所」，估算昨經過灣仔軒尼詩道和軍器廠街交界行人天橋底的人數約為23.4萬，由於估算不包括未有途經該點算站的人流，故實際人數應乘大1.3 至1.6 倍，即估算上限為37.4萬。科技大學退休教授雷鼎鳴與其團隊估算，遊行有21.5萬人參與。

遊行昨午3時原定由維園出發，以金鐘政府總部為終點，但警方在遊行出發前以政府總部旁的立法會發生衝擊為由，要求遊行改以灣仔修頓球場為終點、改期，或只在維園集會解散，民陣拒絕要求，並改以中環遮打道為終點。

部分人轉往政總未隨民陣 警未阻撓

昨日天氣酷熱，大量遊行者昨日未有在維園草坪起步，而是在遊行路線上中途加入，部分示威者行經金鐘時，自發前往政府總部，未有跟隨民陣大隊，警方對兩條路線的示威者均未有加以阻撓。

遊行隊伍昨出發後，警方開放銅鑼灣高士威道所有行車線予遊行者使用，亦開放整條駱克道，疏導在軒尼詩道的遊行民眾，隊頭在4時15分已到達遮打道，隊尾約晚上9時到達遮打道終點，遊行過程相對6月兩次大遊行順暢。

退休公務員：炎熱灰心或減遊行意欲

退休公務員劉先生昨日第三次參與反修例遊行，他認為政府在修例事件上對市民意見「非常冷漠」，完全沒有聆聽市民聲音，他希望政府未來能加強與年輕人溝通。劉先生認為，昨日天氣炎熱或會減低市民遊行的意欲，加上部分市民參與過去數次遊行後，或見到成效不大，故會感到較灰心，未必再次參與昨日遊行。

明報記者

（反修例風暴）